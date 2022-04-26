Ünlü marka FILA'nın Filipinler CEO'su otel odasında ölü bulundu - Son Dakika
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Ünlü marka FILA'nın Filipinler CEO'su otel odasında ölü bulundu

26.04.2022 14:11
Ünlü marka FILA'nın Filipinler CEO'su otel odasında ölü bulundu

Dünyanın önde gelen spor giyim markalarından FILA'nın Filipinler CEO'su Maricris Abad Santos Albert, Singapur'da bir otel odasında öldü. İki çocuk annesi kadının ölümü kayıtlara "şüpheli" olarak geçerken, polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Spor giyim markası FILA Filipinler'in CEO'su Maricris Abad Santos Albert, cumartesi günü Singapur'daki bir otel odasında ölü bulundu. Cris Albert olarak bilinen iki çocuk annesi kadının ölümünün şüpheli olduğu öne sürüldü.

ŞÜPHELİ ÖLÜM OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Polisin "doğal olmayan ölüm" olarak raporladığı 23 Nisan'daki vaka nedeniyle FILA Filipinler de bir mesaj yayınladı ve Albert'in "zamansız ölümü" doğrulandı. Açıklamada ailenin yas tuttuğu ve mahremiyetlerine saygı beklediği ifadesi de yer aldı.

52 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

52 yaşındaki Maricris Abad Santos Albert, 2007'den beri FILA Filipinler'in CEO'su ve Başkanıydı. Filipin toplumunun önemli iş insanlarından olduğu belirtilen Albert moda endüstrisinin içinde büyümüştü. Annesi eski bir manken olan Albert; FILA'ya 1992'de pazarlama müdürü olarak katıldı ve 2007'de şirket başkanı ve CEO'su oldu.

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