Ünlü Türk gıda şirketi iflas ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ünlü Türk gıda şirketi iflas ediyor

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Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından Pakun, mali zorluklar nedeniyle Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulundu. Şirket, 50 ülkeye ihracat yaparak sektördeki önemli oyunculardan biri.

27.01.2025 12:17  Güncelleme: 12:58
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Türkiye'nin en ünlü gıda şirketlerinden olan Pakun Üretim Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., iflas ediyor. 2023 yılında Fortune 500 listesinde Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında yer alırken, ekim ayında halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunmuştu.

HALKA ARZ SONRASI DARBOĞAZ

Ancak yalnızca 3 ay sonra mali darboğaza giren şirket, Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulundu. Şirket, yüksek finansman maliyetleri ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor bir dönem geçiyor. Şirketin mali durumu, konkordato komiser heyeti tarafından inceleniyor. Gelecek dönemdeki mahkeme kararı şirketin iflası ya da yeniden yapılanma sürecine yön verecek.

ŞİRKETİN GELECEĞİ KRİTİK DÖNEMDE

Pakun'un konkordato süreci, ekonomik taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğine göre şekillenecek. Mahkemenin Nisan ayında vereceği karar, şirketin finansal geleceğini belirleyecek.

Ünlü Türk gıda şirketi iflas ediyor
Ünlü Türk gıda şirketi iflas ediyor

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Son Dakika Ekonomi Ünlü Türk gıda şirketi iflas ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yunus Kaba:
    Suriye'yi yeniden inşa eden hükümet Türkiyeyi batorıyor 69 13 Yanıtla
  • Vadaa:
    ehoooonomi coooh iyi yeğenim sogan ekmek yeriz 59 9 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Sayin bay potnus rumu Recep he seferinde Suriyeli kardeslerim Filistinli kardeslerim diye aniracağina ülkemiz batiyor ülkemizle ilgilensen 48 12 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    eyyyyyyyyy erdoğan eserlerin ile övün. 48 9 Yanıtla
  • Benvekendim :
    Ah be, keşke bilip bilmeden konuşmasanız, yorum yapmasanız. Firmayı hiç araştırdınız mı? Nedir ne değildir bilginiz var mı? Firmanın bilançolarını okudunuz mu? Un ve buğday sektöründeki durumu ve gerçekleri biliyor musunuz? Tabii ki hayır, başlığa bakarak gelin burada yorum yapın anca tembel tembel. Ama sakın okuyup araştırmayın. 15 41 Yanıtla
  • Hakan Şentürk:
    Arkadaşlar bilip bilmeden yorum yapmayın firmalar zarar edebilir küçülmeye gidebilir bu normaldir yalnız böyle 50 ülke ihraç yapacak bir firmanın n bir anda batması normal değildir yani altına araştırın bazı arkadaşlar hükümete sallamış batmayan şirketler var tam tersi büyüyen şirketler var onlara ne demeli 10 38 Yanıtla
  • Apple User:
    ekonomik durumu bozuk firma nasıl halka arz ediliyor yazık değil i yatırımcıya imkb neden kabul ediyor batık firmaları? 33 11 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Burası bir un fabrikasıymış. Başka bir şey üretilmiyor. PAKUN UN isminde bir markayı hiç duymadım.. 4 20 Yanıtla
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