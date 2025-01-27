Türkiye'nin en ünlü gıda şirketlerinden olan Pakun Üretim Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., iflas ediyor. 2023 yılında Fortune 500 listesinde Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında yer alırken, ekim ayında halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunmuştu.
Ancak yalnızca 3 ay sonra mali darboğaza giren şirket, Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulundu. Şirket, yüksek finansman maliyetleri ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor bir dönem geçiyor. Şirketin mali durumu, konkordato komiser heyeti tarafından inceleniyor. Gelecek dönemdeki mahkeme kararı şirketin iflası ya da yeniden yapılanma sürecine yön verecek.
Pakun'un konkordato süreci, ekonomik taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğine göre şekillenecek. Mahkemenin Nisan ayında vereceği karar, şirketin finansal geleceğini belirleyecek.
Son Dakika › Ekonomi › Ünlü Türk gıda şirketi iflas ediyor - Son Dakika
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