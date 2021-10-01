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Ünlü yat firmasının ortakları arasında sular durulmuyor - Son Dakika

Ünlü yat firmasının ortakları arasında sular durulmuyor

01.10.2021 19:15
Ünlü yat firmasının ortakları arasında sular durulmuyor, System.String[]

Avrupa'nın en büyük tersanesi olarak nitelendirilen Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi'ndeki DSV Yatçılık firmasında ortaklar arasında sular durulmuyor.

Avrupa'nın en büyük tersanesi olarak nitelendirilen Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi'ndeki DSV Yatçılık firmasında ortaklar arasında sular durulmuyor. Daha önce defalarca birbirlerinden şikayetçi olan taraflar bu kez tersaneye gelen teknelerin kayıt dışı işlem iddiaları ile birbirlerini suçladılar.

Bugün firmanın bulunduğu alana giden firmanın diğer ortağı Marmaris Yapı'nın yetkilileri ile DSV Yatçılık Genel Müdürü ve kurucu ortağı Azerbaycanlı İş Kadını Hülya Alizede Kuçeruk arasında tartışmalar yaşandı. Kuceruk, Marmaris Yapı'nın şirkete çökmeye çalıştığını iddia ederken, Marmaris Yapı firmasının yetkilisi Muzaffer Özlü de ortak olmalarına karşın tersande kayıt dışı işlem yapıldığını ileri sürdüler. Uzun süredir davalık olan ortaklar bugün birbirlerinden tekrar şikayetçi oldular.

DSV Yatçılık şirketinin Yüzde 50 ortağı olan Marmaris Yapı'nın yetkilisi Muzaffer Özlü, "Marmaris Yapı DSV Yatçılık firmasının yüzde 50 ortağıdır. Marmaris yapıyı temsilen Muzaffer Özlü, yüzde 50 kalan kısmı için Ulviye Alizade Kuçeruk ile beraber ortak yetkiliyiz. Şirkete biz 2016 yılından ortak olduktan bugüne kadar bütün bu yatırımları Marmaris Yapı yaptı. Yatırımların karşılığında biz 2016 yılında yüzde 50 ortak olduk. Şimdi 'dolandırıcıkla aldı' diyor. Bizim kendi yatırımlarımızın karşılığında ortak olmamıza tasdik etmiş, onaylamış bir kişi 2018'de huzursuzluk çıkartarak bizi şirket içine almadı. Ta ki 2020 Ekim ayına kadar, biz içeri kolluk kuvvetleri ile girdik. O günden beri yani bu şirketi 2016 yılında ortak olduğumuzdan bugüne kadar şirket hesaplarına gelen paraların Ulviye Hanım el koyuyor. DSV Yatçılık hesaplarına para aktarılmıyor" iddiasında bulunarak ortağı oldukları şirkette ne yapıldığını ve hangi işin kaç liraya yapıldığından haberdar edilmediklerini ileri sürdü.

DSV Yatçılık Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Azerbaycanlı iş kadını Hülya Alizede Kuçeruk ise ortağı Marmaris Yapı'nın şirkete çökmeye çalıştığını ileri sürerek "Şimdi Bizim 2018'de imzaladığımız anlaşmamız var. Bu 'Ortaklar Anlaşması' tüm mahkeme dosyalarında mevcut. O dosyalara göre ben ve Valeri Bey olarak çalışıyoruz. Ön muhasebeye bu arkadaşlara vermiştik onlar da ön muhasebe kısmını götürüyorlardı. Ben gördüğünüz gibi tersanedeyim. Bu şirketin kurucusu olarak tekneciyiz. Bunların herhangi bir tekne ile ilgili bir tecrübesi olmadığı gibi şirketin tahliyesini istemiş arkadaşlar zaten. Bunların tekne bakım müşterisi yok ki zaten. Ben 24 saat çalışıyorum. İnsanların maaşlarını ödeyen benim, bütün giderlerini ödeyen benim. Bütün şirketin maddi manevi bütün şeyleri sağlayan benim. Bu arkadaşlar şirketin hesabım bloklu olduğu için kendileri bir tane tekne bulup getirmiş mi? Bir sorabilir misiniz. Mahkemede kayyum istediler. Kayyum istemek ne demek. Diyor ki ben şirketin feshini istiyorum iflasını istiyorum, benim alacağımı verin ben gideyim. Bununla ilgili ekspertiz raporu var. Mahkeme yoluyla açıp bakarsanız görürsünüz. Bu şirketin borcu, bunları kapatmaya hazırım güzel bir şekilde" diye konuştu.

Kuceruk ayrıca karşı tarafın tersaneye kayıt dışı tekne alındığı yolundaki ortaklarının iddiasına da "Bunların hepsini kendilerine iletiyorum. Toplantılarımızda faaliyet raporları sundum bu raporlar savcılık dosyasına da mevcut" dedi.

Zaman zaman gergin anların da yaşandığı tarafların arasındaki gergin açıklamalar sonunda her iki tarafın tekrar birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Ünlü yat firmasının ortakları arasında sular durulmuyor
Ünlü yat firmasının ortakları arasında sular durulmuyor
Ünlü yat firmasının ortakları arasında sular durulmuyor
Ünlü yat firmasının ortakları arasında sular durulmuyor
Ünlü yat firmasının ortakları arasında sular durulmuyor

Bozburun Mahallesi, DSV Yatçılık, Marmaris, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ünlü yat firmasının ortakları arasında sular durulmuyor - Son Dakika Ekonomi


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