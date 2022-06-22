Üretici kadınlar Ayvalık'ta buluştu - Son Dakika
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Üretici kadınlar Ayvalık'ta buluştu

22.06.2022 16:39
Üretici kadınlar Ayvalık'ta buluştu

Ayvalık'ta komşu ilçelerden gelen üretici kadınlar Büyük Park'ta buluştu.

Ayvalık'ta komşu ilçelerden gelen üretici kadınlar Büyük Park'ta buluştu. "Üretici Kadınlar Buluşması" dahilinde Ayvalık Belediyesi mahalle evleri ve Ayvalık Kent Konseyi Kadın Meclisi ortaklığında düzenlenen etkinlikte açılan stantlar rengarenk el işleriyle katılımcıların ilgi odağı oldu.

El emeği ürünler stantlarını Ayvalık Belediyesi Başkan vekili Tülay Çankaya, Kültür İşleri Müdürü Ayşe Urul ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in eşi Canan Ergin ziyaret ederek etkinliğin verimli geçmesini dilediler.

Ayvalık ve komşu ilçelerden kadınların birbirinden değerli titizlikle işledikleri el ürünlerini sergiledikleri buluşmaya gelen ziyaretçiler, çam ağaçlarının altında hafif esen poyraz rüzgarı eşliğinde müzik ve eğlence dolu keyifli bir gün geçirdi. Gün boyunca ziyaretçilere güzel bir alışveriş ve etkinlik olanağı sunulan buluşma Ayvalıklılar tarafından çok büyük ilgi gördü.

Stantları ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi alan ve el emeği göz nuru ürünleri beğeniyle inceleyen Canan Ergin; "Ayvalık ve komşu ilçelerden gelen üretici kadınlarımız eşi benzeri olmayan birbirinden güzel el emeği ürünlerini sergiliyorlar. Kadın emeğinin güzelliği ve naifliği tasarımlarla buluşurken, hem keyifli hem verimli zaman geçiriyor, hem de kurulan stantlarda sattıkları ürünlerle aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar" dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Kent Konseyi, Mesut Ergin, Canan Ergin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Üretici kadınlar Ayvalık'ta buluştu - Son Dakika

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