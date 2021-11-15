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Üreticilerden toprak tahliline büyük ilgi - Son Dakika

Üreticilerden toprak tahliline büyük ilgi

15.11.2021 12:30
Üreticilerden toprak tahliline büyük ilgi

İnegöl Belediyesi çiftçiyi ücretsiz toprak tahlili hizmeti veriyor.

İnegöl Belediyesi çiftçiyi ücretsiz toprak tahlili hizmeti veriyor. 2 ayda 300 kişinin başvurduğunu söyleyen Belediye Başkanı Alper Taban, "İmkanlarımız elverdikçe çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Toprak numunelerinin toplanması için özel torbalar hazırlandı. Muhtarlıklar organizasyonu ile vatandaşlara ulaştırılan bu torbalar, numunelerin konulmasının ardından yine muhtarlıklar tarafından toplanarak İnegöl Belediyesi'ne teslim ediliyor. İsteyen vatandaşlar kendileri de numuneleri doğrudan İnegöl Belediyesi'ne ulaştırabiliyor. Toprak analizleri İnegöl Belediyesi'nde toplanarak belirli aralıklarla anlaşmalı Toprak Tahlil Laboratuvarında çiftçilerden hiçbir bedel talep edilmeden yaptırılıyor. Eylül ayında başlayan uygulamada, ilk 2 aylık süreçte kırsal mahallelerden 300 çiftçi, numune göndererek toprak tahlili yaptırdı.

Çiftçilerin ilgi gösterdiği uygulama hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, tarım şehri İnegöl'de çiftçilere her alanda desteğin sürdüğünü söyledi. İnegöl'ün tarımdan ayrı düşünülemeyeceğini ve şehrin bu gerçeğinin farkında olduklarını kaydeden Taban, "Şehrimiz sanayide ve turizmde olduğu kadar tarımda da ciddi bir potansiyel. Şehrimize özgü tarımsal değerlerimiz, ortaya koyduğumuz çalışmalar ve elde edilen başarılı sonuçlar bu konuda ne kadar ciddi olduğumuzun göstergesi. Tarımda onlarca marka ürüne sahip İnegöl, çiftçisi ve yerel yönetimiyle el ele yürüyor. Günümüzde giderek artan nüfusun beslenme ihtiyacı da doğal üretimin üzerine çıkma gereksinimini doğurmaktadır. Bu amaçla her türlü modern teknik kullanılmakta ancak insan beslenmesinin temel taşları olan toprak, su ve hava gibi doğal kaynakları yitirme tehlikesi göz ardı edilmektedir. Daha fazla üretim yapılmaya çalışılırken kullanılan teknikler, ilaçlar ve gübreler maalesef yine en çok doğaya zarar vermektedir. Besleyen, barındıran ve yaşam veren olarak kabul edilen toprağın canlılığının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması öncelikli hedefimiz olmalıdır. Son yıllarda toprak verimliliğinin arttırılması, birim alandan yüksek ve kaliteli ürün elde edilmesi üzerine pek çok çalışma yapılmaktadır. Öncelikle toprak ve bitki analizlerine dayalı gübre kullanımı teşvik edilmektedir. Fakat doğru gübre kullanımının sağlanması bir tarla toprağına eksik olan ve ihtiyacı olanın yerine konulabilmesi için Toprak Analizi ihtiyacı temeldir. Özellikle birim alandan yüksek ve kaliteli ürün alınması ve toprağın verimliliğinin devamlılığının sağlanması için toprak analizi gereklidir. Toprak analizi yapılmaz ise gereğinden fazla veya az gübre uygulanabileceği gibi hatalı bir gübre çeşidi de kullanıla bilir. Hatta uygulamada zamanlama hatası bile olabilir. Niçin toprak analizi yapılmalı dediğimizde; üründe kalite ve verimin artması, doğru gübreleme programı, sürdürülebilir tarım, doğayı ve çevreyi korumak ve ekonomiye katkı sağlamak için toprak analizi büyük önem arz etmekte" dedi.

İnegöl Belediyesi olarak toprak tahlili hususunda eylül ayında bir uygulama başlattıklarını hatırlatan Başkan Alper Taban, "İnegöl Belediyesi olarak toprak tahlili için anlaşmaya vardığımız laboratuvar ile isteyen çiftçilerimizin toprak tahlilini İnegöl Belediyesi olarak bizler gerçekleştiriyoruz. Toprak numunesi alınacak olan torbalar muhtarlıklarımıza dağıtıldı. Meyve bahçeleri için en az 3 dekar, tarla bitkilerinde de 10 dekarlık alanlar için geçerli olan bu uygulamaya ilk 2 ayda ciddi bir katılım oldu. Şu ana kadar yaklaşık 300 adet toprak analizi yapıldı. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda toprak analizi yapmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar imkanlarımızın elverdiği şartlar altında hep çiftçimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu. - BURSA

Üreticilerden toprak tahliline büyük ilgi
Üreticilerden toprak tahliline büyük ilgi

İnegöl Belediyesi, Alper Taban, İnegöl, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üreticilerden toprak tahliline büyük ilgi - Son Dakika Ekonomi


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