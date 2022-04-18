Üreticilere gübre desteği yüzleri güldürdü - Son Dakika
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Üreticilere gübre desteği yüzleri güldürdü

18.04.2022 12:52
Üreticilere gübre desteği yüzleri güldürdü

Artan girdi maliyetleri karşısında zor günler geçiren üreticiye destek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde 4 bin 213 üreticiye 3 milyon 122 bin TL değerinde gübre desteğinde bulundu.

Artan girdi maliyetleri karşısında zor günler geçiren üreticiye destek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde 4 bin 213 üreticiye 3 milyon 122 bin TL değerinde gübre desteğinde bulundu. Manisalı üreticilerin yüzleri gübre desteği ile gülerken projeden çiftçi kayıt siteminde kayıtlı 30 dönüm altında arazi varlığına sahip ve tek yıllık bitkiler ve yem bitkisi üreten küçük üreticiler yararlandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca hızlı bir şekilde hazırlanan ve hayata geçirilen 'Üreticilere Gübre Desteği' projesi çerçevesinde il genelinde 4213 üretici gübre desteğinden faydalandı. 3 milyon 122 bin liralık bedelle tedarik edilen 291 ton nitropower gübre, Manisa'nın bereketli ovalarında serpilerek, toprağa can üreticiye umut kattı.

Pandemi sürecinde yaşanan olumsuzluklar ve son dönemde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın tarımsal üretim ve temel gıda tedariki üzerinde baskı oluşturması sebebiyle harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede üreticilere gübre desteğinde bulundu. Çiftçi kayıt siteminde kayıtlı 30 dönüm altında arazi varlığına sahip ve tek yıllık bitkiler ve yem bitkisi üreten küçük üreticiler projeden faydalandı. Projede ana amaç olarak özellikle buğday, arpa, çavdar, nohut, fasulye, sebzeler gibi temel gıda maddeleri ve hayvancılık için yem bitkileri ile diğer tek yıllık bitki yetiştiriciliği yapan nispeten alım gücü düşük olan küçük aile işletmelerinin üretimlerine destek olmak hedeflendi. Buna ilaveten temel gıda maddeleri üretimine ve arzına da katkı sağlamak amaçlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 75 hibe desteği ile 291 ton gübre dağıtılırken; 3 milyon 122 bin liralık bedelle temin edilen yüzde 33 azotlu nitropower gübreler, üreticilerin tabiriyle 'üretim alanlarına ilaç gibi geldi'.

Başkan Ergün, çiftçilere bereketli hasat temennisinde bulundu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 4213 üreticinin faydalandığı 'Gübre Desteği Projesi' hakkında bilgilendirmede bulundu. Başkan Ergün, "Kırsalda kalkınmanın sağlanması amacıyla projelerimiz hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede korona virüs süreci ve yakınımızda meydana gelen Rusya ile Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı olumsuzlukları göz önüne alarak üreticilerimize gübre desteği projesini uygulamaya aldık. İlk olarak buğday üreticisi için tasarladığımız bu projeye, sonrasında hızlı bir reaksiyon alarak tek yıllık bitkiler ile yem bitkileri üreten çiftçilerimizi de dahil ettik. 3 milyon 122 bin liralık peşin ödeme usulüyle 291 ton gübreyi tedarik ederek, il genelinde düzenlediğimiz programlarla 4213 üreticimize ulaştırdık. Nisan yağışları öncesinde üreticilerimize teslim ettiğimiz gübrelerin, Manisa'nın bereketli ovalarında serpilerek toprağa can; çiftçilerimize bereketli hasatlar vermesini temenni ediyoruz" dedi. - MANİSA

Üreticilere gübre desteği yüzleri güldürdü
Üreticilere gübre desteği yüzleri güldürdü
Üreticilere gübre desteği yüzleri güldürdü
Üreticilere gübre desteği yüzleri güldürdü
Üreticilere gübre desteği yüzleri güldürdü
Üreticilere gübre desteği yüzleri güldürdü
Üreticilere gübre desteği yüzleri güldürdü

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Manisa Büyükşehir Belediyesi gübre dağıtımını tamamladı Manisa Büyükşehir Belediyesi gübre dağıtımını tamamladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Çiftçi, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üreticilere gübre desteği yüzleri güldürdü - Son Dakika


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