Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, \'\'1 alana 1 bedava\'\' kampanyasıyla satmaya çalıştılar

Ayhan Gezertaşar:

TETT: Tavsiye edilen tüketim tarihi SKT: Son kullanma tarihi Birbirinden farklı şeyler. O nedenle bu ürünü isteyen tüketebilir, zehirlenmez

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ERŞAN KUNERİ: yalnış biliyorsun...skt de olsa tett olsa raf ömründen 3 gün önce raftan kalkar...zaren etilette ürü nün toplanması gereken tarih yer alır ..burası carrefour bu arada 20 1

Sercan Değirmenci: ise kelimesini kullanman gerekirdi ama tett yada skt oldugu belirtilmemiş ondan çene suyu yapma 8 0