Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, ''1 alana 1 bedava'' kampanyasıyla satmaya çalıştılar - Son Dakika
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Ekonomi

Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, ''1 alana 1 bedava'' kampanyasıyla satmaya çalıştılar

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İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki bir zincir market şubesi, tarihi geçmiş ürünleri ''1 alana 1 bedava'' kampanyasıyla satmaya çalıştı. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde, bisküvinin son kullanma tarihinin 21 Ağustos 2024 olduğu görüldü.

16.09.2024 21:05
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İstanbul'da bir zincir market şubesi, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri, "1 alana 1 bedava" kampanyasıyla satışa çıkardı.

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERE, "1 ALANA 1 BEDAVA" KAMPANYASI

İstanbul Ataşehir'deki bir zincir market şubesi, skandala imza attı. Markette son kullanma tarihi geçmiş ürünler, "1 alana 1 bedava" kampanyasıyla satmaya çalışarak vatandaşların sağlığını tehlikeye atmaya çalıştı.

Markete gelen bir müşterinin çektiği görüntülerde, bisküvinin son kullanma tarihinin 21 Ağustos 2024 olduğu görüldü. Tepkilere neden olan uygulamayla ilgili marketten açıklama geldi.

Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, \'\'1 alana 1 bedava\'\' kampanyasıyla satmaya çalıştılar

Ataşehir, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, ''1 alana 1 bedava'' kampanyasıyla satmaya çalıştılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Veyis Şahin:
    marketin ismini de yazın.korkuyormusunuz reklam vermez diye. 292 3 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Şok, bim yada a101 178 11 Yanıtla
    Berkant Balli:
    anlaman zor olmadı inşallah 16 5
    Bhdr Zcvlkov:
    halall olsun dayioglii 10 0
  • Ayhan Gezertaşar:
    TETT: Tavsiye edilen tüketim tarihi SKT: Son kullanma tarihi Birbirinden farklı şeyler. O nedenle bu ürünü isteyen tüketebilir, zehirlenmez 61 102 Yanıtla
    ERŞAN KUNERİ:
    yalnış biliyorsun...skt de olsa tett olsa raf ömründen 3 gün önce raftan kalkar...zaren etilette ürü nün toplanması gereken tarih yer alır ..burası carrefour bu arada 20 1
    Sercan Değirmenci:
    ise kelimesini kullanman gerekirdi ama tett yada skt oldugu belirtilmemiş ondan çene suyu yapma 8 0
    Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    Anlayana 3 0
  • Kafa Kontak:
    Mahalle bakkalındaki satılan ürünler o üç harflilerin ürünlerinden kaliteli emin olun.Üç harfli marketlerde ve bakkalda satılan aynı ürün bakkalda daha ucuz yada aynı gidin bakın.Adı zincir yok bilmem ne yazık bakkallara.Düğünde cenazende o bakkallar gelir yine size yardıma 61 44 Yanıtla
    Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    Evet fiş vermeyen sadece nakite çalışan sözüm ona bakkallarımız eksik kalsın 22 12
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