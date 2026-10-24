UTEP Başkanı Bektaş, ham maddede toplu ithalatla yüzde 10-15 maliyet avantajı öngördü

Uluslararası Ticari Eşleştirme Platformu (UTEP) Başkanı Sami Bektaş, Türk sanayicisinin küresel rekabet gücünü artırmak için yerli ham madde üretiminin güçlendirilmesi ve ithal ham maddelerde devlet koordinasyonunda toplu tedarik modeline geçilmesi gerektiğini belirtti.

UTEP'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bektaş, sanayicinin rakip ülkelerdeki üreticilere kıyasla ham maddelere yüksek maliyetlerle ulaşmasının hem iç piyasadaki fiyat rekabetini hem de ihracat performansını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Ham madde maliyetlerinin düşürülmesine yönelik iki aşamalı bir model öneren Bektaş, öncelikle yerli üretimin artırılması ve ithalat bağımlılığının azaltılması gerektiğini kaydetti.

Bektaş, yerli üretimin yetersiz kaldığı alanlarda farklı sektörlerdeki firmaların yıllık ihtiyaçlarının ortak bir havuzda toplanabileceğini, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda toplu ithalat yapılmasının maliyet avantajı sağlayabileceğini aktardı.

Plastik, çelik ve tekstil gibi sektörlerde firmaların gerçek ihtiyaçlarının belirlenerek ortak tedarik sistemi oluşturulabileceğine dikkati çeken Bektaş, bu sayede hacim avantajının maliyetleri düşüreceğini ve ham maddelerin firmalara kar eklenmeden gerçek ithalat maliyeti üzerinden tahsis edilebileceğini anlattı.

"Ham maddelerde maliyet avantajı hedeflenebilir"

Bektaş, toplu alımla sağlanabilecek maliyet avantajının ürün ve sektör bazında yapılacak fizibilite çalışmalarıyla belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, uygun ham maddelerde yüzde 10-15 düzeyinde maliyet avantajı hedeflenebileceğine dikkati çekti.

Sanayicilerin işletme sermayesi üzerindeki baskısını azaltmak için finansman desteğinin doğrudan nakit yerine ham madde temini yoluyla verilmesini öneren Bektaş, "Firmalar, sağlanan girdileri mamul ürüne dönüştürerek satabilir veya ihraç edebilir. Bu modelde, firmaların ham madde bedelini belirlenen vadede geri ödemesi öngörülüyor. Böylece destek üretime yönelir ve işletme sermayesi üzerindeki baskı azalır." ifadelerini kullandı.

İthal edilen ham maddelerin Türkiye'de işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ve ihraç edilmesinin döviz gelirlerini artırabileceğini belirten Bektaş, şunları kaydetti:

"Amacımız zorunlu ithalatı daha düşük maliyetle yönetmek, yerli üretimi güçlendirmek ve ithal ham maddeden daha yüksek katma değerli ürünler üretmektir. Devletin koordinasyon gücü ile sanayicinin üretim tecrübesini buluşturan bu model, Türkiye'nin küresel rekabet gücünü ve dış ticaret dengesini güçlendirebilir."