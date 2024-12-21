Uzman isim Türkiye\'de işsizliği düşürecek formül verdi

Ekonomi

Türkiye'de özellikle koronavirüs döneminde enflasyonun zirvelere ulaşması firmalar zor durumda bırakırken, çok sayıda işten çıkarmalar yaşanmıştı. Bu durum Türkiye'de işsizlik rakamlarını da zirveye taşımıştı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Okuyucu Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Türkiye'deki işsizlik rakamlarının düşürülmesi konusundaki önerilerini sıralayan Prof. Dr. Hasan Okuyucu, Suriyelilerin Türkiye'den ayrılmaları ile Türkiye'deki işsizlik rakamlarının düşmesi arasında bir doğru oran olduğunu belirtti.

Türk Milleti'nin Suriyeliler konusunda son derece büyük fedakârlıklar yaptığının altını çizen Prof. Dr. Okuyucu şöyle konuştu: Özellikle, tekstil sektöründe, daha kısa sürelerde uzmanlık elde edilebilecek sektörlerde Suriyelilerin gitmesiyle yerli çalışanlar oralara dahil olacaktır. Bu da işsizlik rakamlarını aşağıya çekecektir şüphesiz. Milletimiz Suriyeliler için ciddi anlamda fedakârlık yaparak onlarla bir kardeşlik vasfı sergiledi. Fedakârane bir kardeşlik sergiledi. Zahmetini çektik diyebilirim. Suriyelilerin ucuz iş gücü arzı sebebiyle bazı vatandaşlarımız iş bulmakta zorlandı.

"TEZ KARARLAR YERİNE DAHA DÜŞÜNÜLEREK ADIM ATILMALI"

"Bazı organize sanayi bölgelerini, Türkiye'deki bazı kurumlarla birlikte geliştirsinler. Türkiye ile Suriye arasında imalat açısından, sanayinin gelişimi, istihdam açısından veya pazarlama açısından yakın bir işbirliği olsun. Biz de bu sıkıntıyı çektiysek pazarda, ticarette işbirliğini geliştirecek bir şekilde bir ayrılık olmasını dilerim."