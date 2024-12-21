Uzman isim Türkiye'de işsizliği düşürecek formül verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Uzman isim Türkiye'de işsizliği düşürecek formül verdi

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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Okuyucu Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Prof. Dr. Okuyucu, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönmesinin Türkiye'de yüksek seyreden işsizlik rakamları üzerinde de olumlu yönde etkisinin olacağını belirtti. Atılabilecek ortak adımlara dikkat çekti.

21.12.2024 12:24
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Türkiye'de özellikle koronavirüs döneminde enflasyonun zirvelere ulaşması firmalar zor durumda bırakırken, çok sayıda işten çıkarmalar yaşanmıştı. Bu durum Türkiye'de işsizlik rakamlarını da zirveye taşımıştı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Okuyucu Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Türkiye'deki işsizlik rakamlarının düşürülmesi konusundaki önerilerini sıralayan Prof. Dr. Hasan Okuyucu, Suriyelilerin Türkiye'den ayrılmaları ile Türkiye'deki işsizlik rakamlarının düşmesi arasında bir doğru oran olduğunu belirtti.

Uzman isim Türkiye'de işsizliği düşürecek formulü açıkladı

Türk Milleti'nin Suriyeliler konusunda son derece büyük fedakârlıklar yaptığının altını çizen Prof. Dr. Okuyucu şöyle konuştu: Özellikle, tekstil sektöründe, daha kısa sürelerde uzmanlık elde edilebilecek sektörlerde Suriyelilerin gitmesiyle yerli çalışanlar oralara dahil olacaktır. Bu da işsizlik rakamlarını aşağıya çekecektir şüphesiz. Milletimiz Suriyeliler için ciddi anlamda fedakârlık yaparak onlarla bir kardeşlik vasfı sergiledi. Fedakârane bir kardeşlik sergiledi. Zahmetini çektik diyebilirim. Suriyelilerin ucuz iş gücü arzı sebebiyle bazı vatandaşlarımız iş bulmakta zorlandı.

Uzman isim Türkiye'de işsizliği düşürecek formulü açıkladı

"TEZ KARARLAR YERİNE DAHA DÜŞÜNÜLEREK ADIM ATILMALI"

"Bazı organize sanayi bölgelerini, Türkiye'deki bazı kurumlarla birlikte geliştirsinler. Türkiye ile Suriye arasında imalat açısından, sanayinin gelişimi, istihdam açısından veya pazarlama açısından yakın bir işbirliği olsun. Biz de bu sıkıntıyı çektiysek pazarda, ticarette işbirliğini geliştirecek bir şekilde bir ayrılık olmasını dilerim."

Uzman isim Türkiye\'de işsizliği düşürecek formül verdi

İş Dünyası, Ekonomi, Türkiye, Suriye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uzman isim Türkiye'de işsizliği düşürecek formül verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fatih Sozen:
    asgari ücretle çalışmaya razıysan 2 günde iş bulabilirsiniz...işsizlik yok gelir düşük olmasından dolayı iş beğenmez lık var 10 3 Yanıtla
  • barış özcan:
    Siz bit kaç istisna dışında müdür vb pozisyonda Suriye li gördünüz mü? Şuan genelde kimsenin yapmadığı veya yapmak istemediği, temizlik, polisaj, kaplama vb kanserojen içeren yerlerde çalışıyorlar kim çocuğunu o işlere verir. Sonuç olarak pek birşey farketmez bence. 2 3 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    12 yillik kesintisiz egitim kaldiirlmali ortaokuldan sonra ciraklik olmali ozman issizlik sorunu cozulur okuyan adam masa basi istiyor yada memur olmak istiyor bu ulkenin isciyede ihtiyac var 3 0 Yanıtla
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