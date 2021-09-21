Fahiş fiyat tartışmaları gündeydi! Tarlada 3,5 lira olan üzümün markette 10 liraya satılması dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde "Fahiş fiyatlara müsaade etmeyeceğiz" sözlerinin ardından başlayan fahiş fiyat denetimleri ülke genelinde devam ediyor. Gaziantep'te üzüm yetiştiriciliği yapan çiftçilerin, "Tarlada 3,5 liradan satılan üzümler, markette 10 liraya satılıyor" sözleri dikkat çekti. Çiftçi Mehmet Cihan, üzümün veriminden memnun olduklarını ifade ederek, fiyatın tarlada 3,5 TL olduğunu marketlerde ise bunun 3 katına satıldığını söyledi.

"MARKETLERDE EN DÜŞÜK 7,5 TL"

Çiftçi Mehmet Cihan tarlada üzümü 3,5 TL'ye sattıklarını ifade ederek, "Bu sene maşallah geçen senelere göre hasadımız iyidir. Verimden memnunuz. Bu sene hava biraz kurak geçtiği için üzüm biraz bozulmaya başladı. Tarlamdan bu sene 2,5 ton üzüm almayı bekliyoruz. Marketlerde fiyatlar çok yüksek. Biz burada üzümü 3,5 TL'den satıyoruz. Ama marketlerde en düşük 7,5 TL ile 10 TL'ye satılıyor" diye konuştu.