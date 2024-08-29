Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir - Son Dakika
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Ekonomi

Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir

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Sakarya'da üzüm üreticiliği yapan bir çiftçi, "Allah nasip ederse bu sene çiftçilik hayatım sondur. Çiftçilik hayatına son verdim" diyerek artık üretim yapmayacağını ifade etti. Çiftçinin çektiği videoyu izleyenler "Seneye meyve de sebze de yok. Buyurun cenaze namazına" şeklinde yorumlar yaptı.

29.08.2024 11:08
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Tarlada yetişen ürünler; aracısıdır, komisyoncusudur, nakliyesidir derken sofralarımıza fiyatları katlanarak geliyor. Bu durum da hem üreticiyi hem de tüketiciyi ekonomik olarak zorluyor.

"BU SENE SON SENEM"

Tarlasındaki ürünü satmakta zorlanan üreticiler de çektikleri videolarla seslerini duyurmaya çalışıyor. Bunun son örneğini Sakarya'da gördük. Yetiştirdiği üzümleri kamyonlara yükleyip teslim eden bir üretici, "Allah nasip ederse bu sene çiftçilik hayatım sondur. Yemin etmiyorum ama çiftçilik hayatına son verdim. Bu sene son senem" diyerek bir daha üzüm yetiştirmeyeceğini ifade etti.

"SENEYE MEYVE DE SEBZE DE YOK"

Kısa sürede viral olan videonun altına "Seneye meyve de sebze de yok. Buyurun cenaze namazına", "Çoğu bu fikirde seneye yandık", "Artık meyve sebze hayal olacak galiba", "İnsanları bıktırdılar. Seneye ne yiyeceğiz bakalım", "Seneye tarım ürünlerinde yokluk ve pahalılık olacak" ifadelerine yer verildi.

Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir

Sakarya, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Ayhan Şakir: MEMLEKET BATIYOR HABERİNİZ OLA 44 10 Yanıtla
  • Kartal: tamamda satamadıysan mahallende dağıt dökmek ne yani 19 24 Yanıtla
  • Fahri Sağgül: Adam haklı sen çalış maddi manevi emek ver kaymağı başkaları yesin. 34 1 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Batıyoruz..! Bitiyoruz..! 23 5 Yanıtla
  • Fatih Üstün: Piyasada kilosu 50-60 tl satılıyor çiftçi dayımdan ne kadara alınıyor orası muallak. 26 0 Yanıtla
  • Hakan Yücel: bizimde son seneye ekmeyeceğim ektim bana bir şey kalmadı sadece hamallık ettim parasını bankaya yatırım faizini yiyenler yorulmayanlar gelip onlar eksinler 23 1 Yanıtla
  • Emrah Avsar: Bu ürünler iyisi ihracata satıldıktan sonra dalında kalan kötü üzümler ve bunlar da şarap yapımı için satılıyor ! Üzümün zerresi ziyan olmuyor halkı yanıltmayın 15 8 Yanıtla
  • Ercan Bey: Üreticinin direk halka satabileceği sistem kurulmalı. Aracı, komisyoncu, toptancı aradan çıkarılmalı.. Ya da her bölge için kooperatif kurulması zorunlu olmalı. Fiyatları kooperatif belirlemeli... Toptancının kelepir fiyata ürünleri toplamasının önüne geçilmeli. 20 1 Yanıtla
  • Ali yusuf Kendir: Artık herşeyde dışa bagımlı hale gelecek ülkemiz tebrikler istediğiniz yavaş yavaş oluyor. Proje çok güzel işliyor. 14 0 Yanıtla
  • Murat denizli: üretimi bitirdiler 3 lifalık mazot 45 lira olursa kimse bişey üretemez yola devam .... 13 1 Yanıtla
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