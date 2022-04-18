VakıfBank mevduat ürün portföyünü genişletiyor - Son Dakika
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VakıfBank mevduat ürün portföyünü genişletiyor

18.04.2022 12:09
VakıfBank mevduat ürün portföyünü genişletiyor

VakıfBank, YUVAM Hesabı ile yurt dışındaki yerleşik kişiler ile bu kişilerin yurt dışındaki şirketlerinin birikimlerini kur korumalı olarak Türkiye'de değerlendirme imkanı sağlarken, yurt içindeki müşterileri için de Altın Kabul Sistemi Fiyat Korumalı TL Mevduat Hesabı'nı hizmete sundu.

VakıfBank, YUVAM Hesabı ile yurt dışındaki yerleşik kişiler ile bu kişilerin yurt dışındaki şirketlerinin birikimlerini kur korumalı olarak Türkiye'de değerlendirme imkanı sağlarken, yurt içindeki müşterileri için de Altın Kabul Sistemi Fiyat Korumalı TL Mevduat Hesabı'nı hizmete sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, tasarruf sahipleri için Türk lirası birikim yapmayı daha kazançlı hale getirecek kur ve fiyat korumalı hesap portföyünü her geçen gün büyütüyor.

Yakın zamanda devreye alınan Altın Kabul Sistemi Fiyat Korumalı TL Mevduat Hesabı için işlenmiş ve hurda altınlar, Merkez Bankası'nın özel dönüşüm fiyatı ile TL'ye dönüştürülüyor. Fiziki altınlarını mevduat hesabına dönüştüren VakıfBank müşterileri olası fiyat değişimlerinden korundukları gibi vade süresine göre peşin ilave getiri imkanından da yararlanabiliyor.

Altın Kabul Sistemi Fiyat Korumalı TL Mevduat Hesabı'nda, yetkili kuyumcular tarafından teslim alınan altınlar, Merkez Bankası özel dönüşüm fiyatı ile TL'ye dönüştürüldüğünde, Merkez Bankası tarafından yüzde 2'ye varan miktarda peşin ilave getiri imkanı sunuluyor.

Hesap açılışında, kur ve faiz getirisinden bağımsız ilave getiri vade başı tarihinde hesaba yansıtılıyor. 6 ay vadeli hesaplarda yüzde 1,5; 12 ay vadeli hesaplarda ise yüzde 2 ilave getiri sağlanıyor.

Vade sonunda ise kur farkından kaynaklı olası kazanç, mevduat faiz getirisinden yüksek olduğu takdirde, kur farkı hesaba yansıtılıyor. Mevduat getirisinin, kur farkından kaynaklanabilecek kazançtan büyük olması durumunda ise mevduat faiz getirisi hesaba yansıtılıyor.

Altın Kabul Sistemi Fiyat Korumalı TL Mevduat Hesabı

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Turan, mevduat ürün ailesini, hem müşterilerine hem de Türkiye ekonomisine değer katacak yeni ürünlerle geliştirmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Kur ve fiyat korumalı mevduat hesabı ailesini ilk olarak Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı ile başlattıklarını hatırlatan Turan, şunları kaydetti:

"Bu ürünü ilk devreye alan bankalardan biri olduktan hemen sonra, döviz ve altın hesabı olanlara yönelik Dövizden ve Altından Dönüşümlü Kur ve Fiyat Korumalı TL Mevduat Hesabını da hizmete sunduk. Yakın zamanda, yurt dışında yaşayan ve birikimlerini Türkiye'de değerlendirmek isteyenlere yönelik olarak Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi uygulaması kapsamında YUVAM Hesabını devreye aldık. Şimdi fiziki altınların ekonomiye kazandırılmasında önemli bir adım olan Altın Kabul Sistemi Fiyat Korumalı TL Mevduat Hesabı'nı müşterilerimiz ile buluşturuyoruz. Türk lirasına güvenen, ekonomimizin gelişimine katkıda bulunurken tasarruflarının değerini korumak isteyenler için yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz."

YORUMLAR
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İlk çeyrekte e-ticaret işlem adedi yüzde 49 arttı İlk çeyrekte e-ticaret işlem adedi yüzde 49 arttı Markaların mart ayı ciroları yüzde 30 yükseldi Markaların mart ayı ciroları yüzde 30 yükseldi

Mevduat Hesabı, Türk Lirası, Türkiye, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VakıfBank mevduat ürün portföyünü genişletiyor - Son Dakika


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