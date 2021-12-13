Amasya çiftçisine misket elma ve Trabzon hurması fidanı dağıtıldı

Amasya'da çiftçilere 5 bin misket elması fidanı ve 9 bin 600 Trabzon hurması fidanının dağıtıldı.

Amasya Valiliği'nin koordinesinde Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) ile Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün uyguladığı 'Amasya İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi' kapsamında çiftçilere fidanların dağıtıldığı törene katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Tarım altyapımızı güçlendirmek ve tarımsal üretimi artırmak İçin çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Amasya'nın elma üretiminde 3. sırada bulunduğunu belirten Vali Masatlı, "Bunu artırarak devam ettirmemiz gerekiyor. Bu sene çok şükür rekoltemiz çok iyi durumda. 2020 yılında 9 bin ton olan rekoltenin bu sene 12 bin ton olmasını bekliyoruz. Geçen seneden beri ciddi derecede meyveciliği, özellikle de rekabet edebileceğimiz alanları genişletme bakımından hem İl Özel İdaresi, hem de DOKAP destekli birtakım projeler hazırladık. Bunlarla birlikte Trabzon Hurması bizim topraklarımıza çok değer kattı. Bu ürünü yetiştirip bölgedeki ve ülkedeki rekabet gücümüzü bu meyvede de kullanabiliriz" diye konuştu.

Geçen seneden itibaren kentte meyvecilik ve tarımsal konularla ilgili pek çok işler yapıldığını hatırlatan Masatlı, "DSİ Şube Müdürlüğümüz Aydınca Barajı ile ilgili ciddi şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Barajımız tamamlandığında 33 bin dekar alanı inşallah sulamaya açacağız. Yine İl Özel İdaremizin sulama bütçesini 9 kat arttırarak 3 milyon 600 bin liradan 32 milyona çıkardık. İnşallah bu yatırımları önümüzdeki sene de devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleşen programda Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Celil İnce, İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, diğer yetkililer ile çiftçiler de yer aldı. - AMASYA