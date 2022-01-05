Üye Girişi
Van'da 2021 yılında 206,4 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldı - Son Dakika

Van'da 2021 yılında 206,4 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldı

05.01.2022 11:49
Van'da 2021 yılında 206,4 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldı

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2021 yılı içerisinde 88 bin 236 üretici ve yetiştiriciye toplamda 206,4 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi yapıldı.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2021 yılı içerisinde 88 bin 236 üretici ve yetiştiriciye toplamda 206,4 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi yapıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Van'da tarım ve hayvancılığın gelişmesi ve üretimin sürdürülebilirliği için tarımsal desteklerin önemli olduğunu vurguladı. Tarımsal üretimi artırmak amacıyla üreticilere bitkisel üretim, hayvancılık, kuraklık, su ürünleri, kırsal kalkınma, tarımsal danışmanlık başta olmak üzere birçok kalemde destek ödemesi yapıldığının altını çizen Görentaş; "Mazot ve gübre, yem bitkileri, organik tarım, sertifikalı tohum-fidan ve hububat desteklemeleri başta olmak üzere bitkisel üretim alanlarında toplam 82 milyon TL; anaç koyun-keçi, buzağı, sürü büyütme ve yenileme, besilik sığır, süt ve arıcılık konuları başta olmak üzere hayvancılık konularında 83 milyon TL, kuraklık için 31 milyon TL, kırsal kalkınma destekleri için 6 milyon TL, su ürünleri ve tarımsal danışmanlık için 4 milyon olmak üzere toplamda 206,4 milyon TL destek ödemesi yapıldı" dedi.

2020 yılına göre destek miktarını Yüzde 24 arttırarak Van çiftçisine katkıda bulunduklarını ifade eden İl Müdürü Görentaş, desteklerin üretici ve yetiştiricilerimize hayırlı olmasını diledi. - VAN

YORUMLAR
500

Türk Lirası, Tarım, Van, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Van'da 2021 yılında 206,4 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldı - Son Dakika Ekonomi


Kazakistan'da protestolar hükümet düşürdü! Akaryakıt ve gıda fiyatlarına devlet düzenlemesi geldi Kazakistan'da protestolar hükümet düşürdü! Akaryakıt ve gıda fiyatlarına devlet düzenlemesi geldi         
11:43
Eski MasterChef yarışmacısı Emre Büber'den ilginç yorum: Beni yarışmadan soğutana gelsin Eski MasterChef yarışmacısı Emre Büber'den ilginç yorum: Beni yarışmadan soğutana gelsin         
11:41
Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız         
11:31
İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim         
10:32
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda! Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!         
15:28
Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
15:26
Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor         
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12
Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış! Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış!         
14:40
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı         
14:35
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32

Son Dakika Haberleri
11:42 Kazakistan'da protestolar hükümet düşürdü! Akaryakıt ve gıda fiyatlarına devlet düzenlemesi geldi
11:42 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Herkesin kazandığı bir dönem olacak
11:41 Eski MasterChef yarışmacısı Emre Büber'den ilginç yorum: Beni yarışmadan soğutana gelsin
11:36 George Floyd'un 4 yaşındaki yeğenine kurşun! Floyd, beyaz bir polis tarafından öldürülmüştü!
11:31 Tokyo'da 211 kiloluk orkinos 1.9 milyon liraya satıldı
11:30 Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız
11:21 Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi
11:18 Kaderimin Oyunu'nun Asiye'si korona karantinasının son günlerinde
11:13 Son Dakika! Zincir marketlerde yeni dönem: Kağıt, file veya bez çanta bulundurmak zorunlu hale getirildi
11:12 Murat Yıldırım ile eşi İmane Elbani Dubai'de aşk tazeledi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 11:58:21. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da 2021 yılında 206,4 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement