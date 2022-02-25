Van'da '7. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı - Son Dakika
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Van'da '7. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı

25.02.2022 17:48
Van'da '7. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı

Van'da Anatolia Grup tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen 'Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı.

Van'da Anatolia Grup tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen 'Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuarın açılışında konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, fuar kültürünün artık Van'da oturduğunu ifade ederek, "Pandemi süreci geride kaldı ve nevroz sezonu yaklaşıyor. İnşallah İran'dan günlük 4-5 bin misafir bekliyoruz. Piyasamız yavaş yavaş canlanacak, esnafımız zor günleri geride bırakacak. Fuarda bu sene Van'dan katılım fazla olmuş. Ben bu anlamda Vanlı firmalarımızı özel olarak tebrik ediyor, fuarımızın ilimize, esnafımıza, vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Anatolia Grup Genel Koordinatörü Özgür Çelik ise geçmiş yıllara oranla fuara katılımın her anlamda arttığına dikkat çekerek, "Geçmiş yıllara göre stant açan firma sayısı yüzde 20, Van'dan olan katılım ise yüzde 10 oranında artarken, yine geçmiş yıllara göre ziyaretçi sayısı ise yüzde 50 oranında artış gösterdi. Geçmişte ilk gün için normalde bin 500 ila 2 bin kişi ağırlarken, sadece öğleden önce 2 bin kişi geldi ve bugün akşama kadar herhalde 15 ila 20 bin kişi gelecektir. İlk başladığımızda 50 firma ile açtık. Şu anda 120'ye yakın bir stant var. Geçmiş yıllara göre inanılmaz bir ilgi var. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin şu anda yapılan en büyük gurme ve tekstil fuarındasınız. Bu çok önemli. Van, fuarlar şehri olma noktasında çok emin adımlarla ilerliyor. İnşallah bu fuar alanları yetmeyecek ve fuar alanlarını büyüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Fuarda 81 ilden gelen lezzetlerin Vanlılarla buluştuğunu dile getiren Çelik, "81 ilden gelen lezzetlerin yanı sıra bu sene modayı da içine kattık. Kadın kıyafetleri ve takıları üzerine fuar alanımızın sol tarafında çok güzel bir alan oluşturduk. Fuarımız hem lezzetli hem de moda dolu bir fuar olacak. 10 gün boyunca her gün çocuk etkinliklerimiz olacak. Bunun yanında fuar alanımıza gelmek de kolay. Her saat başı servislerimiz ücretsiz bir şekilde kalkacak. Bu anlamda bütün Van halkını fuarımıza bekliyoruz" diye konuştu.

Firma yetkilileri ise Van'da olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, ilk gün olmasına rağmen katılımın iyi olduğunu söylediler.

Konuşmaların ardından Vali Bilmez ve beraberindekiler stantları gezerek firma yetkililerine bol kazançlar dilediler.

Açılışa Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Anatolia Grup Organizasyon yetkilisi Özgür Can Çelik ve Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, STK başkanları, firma yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. - VAN

Van'da '7. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı
Van'da '7. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı
Van'da '7. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı
Van'da '7. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı

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Pandemi, Kongre, Fuar, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Van'da '7. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da '7. Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı - Son Dakika
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