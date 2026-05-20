Van\'da Organik Bal Üretimi

Van'da devlet desteğiyle arıcılığa başlayan 48 yaşındaki ziraat mühendisi Hakan Berrak, üniversitede edindiği bilgileri üretime yansıtarak organik bal üretimini artırmayı hedefliyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Bölümü'nden 2006'da mezun olan, iki çocuk babası Berrak, çocukluk yıllarında ailesinden öğrendiği arıcılığı aldığı eğitimin katkısıyla daha bilinçli şekilde sürdürmeye karar verdi.

Bir süre özel sektörde çalışan Berrak, 2023'te Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Kırsal Kalkınma Destek Programı"na başvurdu.

Başvurusunun kabul edilmesiyle yüzde 50 hibeyle 430 kovan ile makine ve ekipman desteği alan Berrak, Tuşba ilçesine bağlı Atmaca Mahallesi'nde arıcılığa başladı.

Üç yıldır sabit arıcılık yapan Berrak, ilkbaharda zengin floraya sahip yaylalara taşıdığı kovanlardan elde ettiği organik balı Van'ın yanı sıra Ankara, İstanbul, Çankırı ve Muş başta olmak üzere birçok kente gönderiyor.

"Desteklemeden 2023'te faydalandım"

Berrak, AA muhabirine, arıcılığı sadece bir geçim kaynağı değil doğaya katkı sağlayan önemli bir uğraş olarak gördüğünü söyledi.

Eğitim hayatında aldığı derslerin mesleğe yönelmesinde etkili olduğunu belirten Berrak, "Rahmetli annem ve babam da arıcılık yapıyordu. Üniversitede arıcılıkla ilgili dersleri görünce bu işe ilgim daha da arttı. Eğitimimin de katkısıyla arıcılığı daha bilinçli yöntemlerle yapmaya başladım. Desteklemeden 2023'te faydalandım. Yüzde 50 hibe ile 430 kovan ve makine-ekipman desteği aldık. Şu an 100 arılı kovanla arıcılık yapıyorum. Diğer kovanları da doldurmaya çalışıyorum. Arıcılık uğraş isteyen bir iş, kar oranı yüksek. Gençler, devletin verdiği desteklerle bu çıtayı daha da yükseltebilir." dedi.

"Gençlere de tavsiye ediyorum"

Berrak, tamamen doğal yöntemlerle üretim yaptığını ve iyi verim elde ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Arıcılık yaparak aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Ankara'dan, Çankırı'dan, İstanbul'dan, Muş'tan sabit müşterilerim var. Bir kovandan yaklaşık 10 kilogram bal elde ediyoruz. Geçen yıl kilosunu 1000 liradan sattım.100 kovan olduğu zaman bu rakam 1 milyon lirayı buluyor. Müşterilerimize ilk numuneyi gönderdiğimiz zaman çok beğeniyor ve tekrar istiyorlar. Bazı müşterilerimiz 30, 50 kilogram bal alıyor. Buradan kargolayıp gönderiyoruz. Balımız kaliteli ve organik olduğu için özellikle hastaları için isteyen çok müşterimiz var. Bu işi daha da geliştirmeyi düşünüyorum. Annem ve babam bize öğretti, ben de çocuklarıma daha bilimsel bir şekilde öğretmek istiyorum. Gençlere de tavsiye ediyorum. Arıcılık güzel bir sektör. Arıcılık hem tozlaşmayı hem de bitkisel döllenmeyi sağlıyor. Arı doğanın bir parçasıdır ve doğal yaşama büyük faydaları var."

Farklı arı ırklarıyla ilgili çalışma yaptığını da anlatan Berrak, "Sabit arıcılık yaptığım için bölgemizde hangi ırk kışı daha iyi atlatır, hangi ırk kış şartlarına daha uyumludur ve hangi ırktan daha iyi bal alırız mantığıyla hareket ediyorum. Şu an elimde dört çeşit ırk var. İtalyan, Anadolu, Kafkas ve Karniyol. Bölgede en verimli sonucu Karniyol ve Kafkas arılarından aldım." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını, destek ve arı hastalıkları gibi konularda yardımcı olduklarını anlatan Berrak, ekiplerin düzenli olarak gelip yerlerini kontrol ettiğini, bu durumdan memnun olduklarını dile getirdi.