Van İŞGEM Irak pazarına yöneldi - Son Dakika
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Van İŞGEM Irak pazarına yöneldi

15.03.2022 09:45
Van İŞGEM Irak pazarına yöneldi

Van İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, Irak'ta büyük ve yeni bir pazarın olduğunu ifade ederek, "Irak'taki o pazardan girişimcilerimizin faydalanmasını istiyoruz" dedi.

Van İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, Irak'ta büyük ve yeni bir pazarın olduğunu ifade ederek, "Irak'taki o pazardan girişimcilerimizin faydalanmasını istiyoruz" dedi.

2005 yılında kurulan Van İŞGEM, son yıllarda yatırımcıların cazibe merkezi haline geldi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, İŞGEM'de artık yenilikçi, inovatif, teknolojik ve ihracat odaklı üretimlere yer vermeye başladıklarını ifade ederek, "Bunun da sonuçlarını almaya başladık. İhracat yapabilecek firma sayılarında ciddi artışlar oldu. Şu anda 56 tane yenilikçi girişimcimiz üretimlerine devam ediyor" dedi.

Türkiye ve dünyada yaşanan pandemi nedeniyle iç pazardaki daralmayı, firmaları ihracata yönelterek aşmaya çalıştıklarını belirten Gedik, bir dizi çalışmalara başladıklarını söyledi. Bu çerçevede İran ve Irak ile çalışmalara başladıklarının altını çizen Gedik, "İŞGEM olarak geçen hafta Irak'ta düzenlenen uluslararası bir fuara katıldık. Katıldığımız fuarda edindiğimiz izlenim, Irak büyük ve yeni bir pazar ve ciddi anlamda üretimlerin çok fazla olmadığı bir ülke. Bu nedenle oradaki o pazardan girişimcilerimizin faydalanmalarını istiyoruz. Bu kapsamda gidip orada bir ön çalışma yaptık. Oradaki bazı yetkili kuruluşlarla ve büyük iş adamlarıyla bir araya geldik. Onlarla bir takım işbirliği protokolleri imzaladık. Kısa sürede sadece Van değil, Türkiye genelindeki tüm İŞGEM'lerde üretimleri olan ve ihracat potansiyeli olan girişimcilerimizin ürünlerini Irak pazarına sunmayı planlıyoruz. Bu hem girişimcilerimiz adına bir çıkış kapısı olacak hem de ülkemiz adına ciddi anlamda ihracatın artışına katkı sunacaktır. Böyle bir çalışma için yola çıktık. İnşallah sonunda hayırlı olacaktır. Fakat büyük bir pazar ve o pazarda yer almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Iraklıların Türkiye'yi çok sevdiğini de sözlerine ekleyen Gedik, "Iraklılar Türkiye'yi çok seviyorlar ve Türkiye ile iş yapmak istiyorlar. Türk mallarına da güven var. O yüzden bu da ciddi bir talep oluşturuyor. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Irak'ta, İran'da kardeş ülkeler. Oralarla akrabalıklarımız var, dostluğumuz var, ortak kültürümüz var. Bunu da ticarete dönüştürmemiz gerekir diye düşünüyorum" diye konuştu. - VAN

Van İŞGEM Irak pazarına yöneldi

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Vanlı öğrenciler TEMA gönüllüsü oldu Vanlı öğrenciler TEMA gönüllüsü oldu İranlıların nevruz tercihi Van oldu İranlıların nevruz tercihi Van oldu

Türkiye, Gedik, Irak, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Van İŞGEM Irak pazarına yöneldi - Son Dakika


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