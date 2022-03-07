Vanlı market sahibinden yağa hücum eden vatandaşlara tokat gibi cevap - Son Dakika
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Vanlı market sahibinden yağa hücum eden vatandaşlara tokat gibi cevap

07.03.2022 16:32
Vanlı market sahibinden yağa hücum eden vatandaşlara tokat gibi cevap

VAN (İHA) – Yağla ilgili spekülasyon sonrasında tüm yurtta olduğu gibi Van'da da marketlerde yağa hücum eden vatandaşlara market sahibinden tokat gibi cevap geldi.

VAN (İHA) – Yağla ilgili spekülasyon sonrasında tüm yurtta olduğu gibi Van'da da marketlerde yağa hücum eden vatandaşlara market sahibinden tokat gibi cevap geldi.

Sıvı yağla ilgili spekülasyon sonrasında tüm yurtta olduğu gibi Van'da da marketlerde yağa hücum yaşandı. Kentin önde gelen yerel marketlerinden Roka AVM'de yağa hücum eden vatandaşlara seslenen market sahibi Turan Avcı, piyasada bir yağ polemiğinin çıkartıldığını ifade ederek, "Şu anda raflarımız tıka basa yağ doludur. Türkiye'nin en uygun fiyatıyla bütün yerel marketlerimiz satıyor. Sadece biz Roka Marketler satmıyoruz, Van'ın bütün yerel marketleri satıyor. Ulusal mağazalar, zincir mağazaların reyonları boştur. Yağı reyonlardan kaldırmışlar. Biz vatandaşa diyoruz ki, bugün de yağımız var, yarın da yağımız var. Üstelik yağlarımız tırlarca yoldadır. O yüzden herkes birer tane alsın. ya bugün kıyamet kopmamış. Biz yarın öbür gün savaşa girersek bu vatandaş ne yapacak anlamıyorum. Adam gelmiş 5 tane, 10 tane, 20 tane yağ alıp gidiyor. Müdahale edip 'ya beyefendi bugün iki tane al, yarın gel iki tane daha al' diyoruz. Burada suç bizde ve halkımızda. Biz müthiş bir polemiğe giriyoruz. Sanki kıyamet kopacakmış gibi. Hani kıyamet kopsa yağı ne yapacaksınız? Pandeminin çıktığı ilk zamanda da vatandaşlar alışverişe geldiler. Pirinç, nohutla evleri tıka basa doldurdular. Şu anda aldıkları pirinç ve nohut evlerinde kurtlandı ve bozuldu. Çünkü yemediler, bitiremediler. O yüzden hiç kargaşaya gerek yok. Fiyat yükselmiyor, yağ tükenmiyor. Biz neyin peşindeyiz, anlamıyoruz. Bütün vatandaşlara ilan ediyoruz. Yağda sıkıntı yok, ham maddede sıkıntı yok. Neden böyle bir polemiğe giriyoruz. Ey Van halkı, siz neden böyle bir yanlışa giriyorsunuz. Vallahi kıyamet kopsa da, benim evimde bir parça varsa sizinle bölüşürüm. Bugün iki tane yağ aldınız, yarın ne yapacaksınız? O yağ bitmeyecek mi? Bu nedenle fırsatçılara mahal vermeyelim. Siz bu şekil yağa saldırırsanız, vallahi fiyat yükselir tavan yapar. Siz böyle saldırırsanız, yarın marketlerde yağ kalmaz. Bayiler, toptancılar, fabrikalar fırsatçılık yapar ve bu sefer bir ise fiyatı 5'e bana verir ben de size 6'ya veririm. Siz ne kadar saldırırsanız yağın fiyatı o kadar yükselir" dedi.

Avcı'nın konuşmasını dinleyen vatandaşlar ise market sahibini alkışlayarak yağ almadan ayrıldılar. - VAN

Vanlı market sahibinden yağa hücum eden vatandaşlara tokat gibi cevap
Vanlı market sahibinden yağa hücum eden vatandaşlara tokat gibi cevap
Vanlı market sahibinden yağa hücum eden vatandaşlara tokat gibi cevap
Vanlı market sahibinden yağa hücum eden vatandaşlara tokat gibi cevap

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Türkiye, Kıyamet, Market, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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