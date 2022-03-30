VANTB'den çiftçilere süt toplama aracı - Son Dakika

Van Ticaret Borsası (VANTB), aldığı soğuk zincir araçları ile artık sütleri kayıt altına alıyor.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarında yer alan VANTB, aldığı süt toplama araçlarını çiftçilere tanıttı. Süt toplama aracının Van'daki çiftçilerin en büyük ihtiyaçlarından biri olduğunu ifade eden VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, bu ihtiyacı karşılamanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Alınan soğuk zincir araçları ile Van'daki sütü kayıt altına alacaklarını belirten Süer, "İlimiz tarım ve hayvancılık ilidir ama bu tarım ve hayvancılığın şimdiye kadar kente hiçbir katma değeri olmamış. Günlük 170 ton süt üretimimiz var ama bunun tek bir litresini bile bugüne kadar kayıt altına alamıyorduk. Biz bu eksikliği gördüğümüz için böyle bir yola çıktık. Bu çerçevede 3 tane süt toplama aracı ile 45 tane soğutucu tank aldık. Biz bu tankları çiftçilerimizin kapısına bırakacağız. Çiftçilerimiz de sağdıkları sütü bu tanklara aktardıktan sonra biz de bu sütleri soğuk zincir araçlarımızla toplayacağız. Sonra bu sütü getirip fabrikalarımıza aktaracağız. Böylece fabrikalarımız da daha kaliteli ve daha güvenilir bir süt alıp, bunu ürüne dönüştürüp tüketicilerimize sunacaklar. Yine biz bu proje çerçevesinde şimdiye kadar hiç katma değeri olmayan çok önemli bir ürünümüzü kayıt altına alıp, vergisini de devletimize vereceğiz" dedi.

"Eski hayvancılığı ilimize tekrar kazandıracağız"

Projenin ilk olarak pilot bölge Tuşba ilçesinde hayata geçirildiğini belirten Süer, ileri ki süreçte projenin Van'ın tüm ilçelerini kapsayacağını söyledi. Van'da 100 ila 150 litre sütü olan çiftçilere birer süt tankı bırakılacağını belirten Süer, "150-200 litrelik tanklarımızı çiftçilerimizin ihtiyaçlarına göre bırakacağız. Biz onlardan sütü alıp günü birlik hatta duruma göre günde iki öğün toplayabileceğiz. İnsanlarımızın 20 başlık işletmesi var ama iki tane ihtiyacı için hayvan besliyor. Sorduğumuzda da gerekçe olarak sütü satamadıklarını, hayvancılığın zor olduğunu veya para kazanamadıkları için sadece kendi ihtiyaçları doğrultusunda hayvan beslediklerini söylüyorlar. Biz de onun için bu projeye başvurduk. İnşallah artık 20 başlık değil hayvancılığı hane başı 30, hatta 50 başlığa çıkarmayı düşünüyoruz. Çiftçilerimizin süt toplama aracına ilgisi iyi. Biz de onları her konuda bilinçlendiriyoruz. Sürekli çiftçilerimizle beraber saha da olacağız. Böylece inşallah eski hayvancılığı yine ilimize kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin artık bundan sonra süt desteğinden de faydalanabileceklerinin altını çizen Süer, "Şimdiye kadar çiftçilerimiz soğuk zincir olmadığı için devlet desteğinden faydalanamıyorlardı. Bu proje ile beraber çiftçilerimiz bu devlet desteğinden de faydalanacaklar. Ben bu duygularla projenin ilimize, bölgemize, ülkemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - VAN