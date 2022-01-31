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Vatandaş balık haline akın etti - Son Dakika

Vatandaş balık haline akın etti

31.01.2022 09:28
Vatandaş balık haline akın etti

Güney Marmara'nın balık ambarı olarak bilinen Bandırma balık halinde yaşanan balık bolluğu, balıkçıların yüzünü güldürüyor.

Güney Marmara'nın balık ambarı olarak bilinen Bandırma balık halinde yaşanan balık bolluğu, balıkçıların yüzünü güldürüyor.

Karadeniz ve Marmara'da soğuk ve fırtınalı havaların etkisini kaybederek yerini güneşli havaya bırakması balık tezgahlarına yansıdı. Özellikle hamsi balığı olmak üzere Bandırma balık halinde yaşanan balık bolluğu balıkçıların yüzünü güldürüyor. Bolluğun etiketlere yansıdığını belirten balıkçı Barış Yıldız, "Havalar birkaç gündür iyi gidiyor. Karadeniz'den hamsi gelmeye başladı. Şu an fiyatlar düştü. Hamsi 35 liraya düştü. Karadeniz'den bol hamsi geliyor. Havalar da güzel, satışlarımız da güzel. Vatandaşlarımız balık alıyor. Havalar böyle giderse balık bol olacak, vatandaşlarımız da bol bol balık alacak" diye konuştu.

Son günlerde Bandırma balık halinde mükemmel balık satışı olduğunu ve balıkçıların yüzünü güldürdüğünü belirten balıkçı Metin Çokgezenler de, "Karadeniz'de hamsinin bol olması halkımızdan talep oldu. Balıklar ucuzladı. Hamsi bugün 35 lira. Bir buçuk kilosu 50 lira. Balık halimiz çok kalabalık halkımızın talebinden memnunuz. Karadeniz'de hamsi bol olunca fiyatı da düştü. Mükemmel satış yapıyoruz. Hamsi tam yağlandı. Kış aylarının besin deposu 35 lira "diye konuştu.

Balık halinde balık bol, fiyatı da düşünce vatandaşlar balık haline akın etti. - BALIKESİR

Vatandaş balık haline akın etti
Vatandaş balık haline akın etti
Vatandaş balık haline akın etti
Vatandaş balık haline akın etti

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Barış Yıldız, Karadeniz, Marmara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vatandaş balık haline akın etti - Son Dakika Ekonomi


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