Vatandaşa asgari ücret beklentilerini sorduk! - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Vatandaşa asgari ücret beklentilerini sorduk!

Geniş Video İzle

Haberler.com ekibi olarak Üsküdar'da gerçekleştirdiğimiz röportajda vatandaşlar, asgari ücretin en az 25.000 – 30.000 TL olması gerektiğini belirtti. Artan hayat pahalılığı ve özellikle kira fiyatları karşısında halkın yüksek bir beklenti içinde olduğu görüldü. Vatandaşlar, mevcut şartlar altında yaşamın giderek zorlaştığını ve ekonomik şartların yetersiz olduğunu dile getirdi.

18.10.2024 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sokak röportajları serimizde bu hafta, 'Asgari ücret kaç olmalı?' sorusunu sorduk.

ÜSKÜDAR HALKI, ASGARİ ÜCRET İÇİN NE BEKLİYOR?

Üsküdar sokaklarında gerçekleştirdiğimiz röportajlarda vatandaşlara "Asgari ücret beklentiniz ne kadar?" sorusunu yönelttik. Verilen yanıtlar, artan hayat pahalılığı karşısında halkın yüksek bir beklenti içinde olduğunu ortaya koydu. Kimi vatandaşlar, asgari ücretin yaşam koşullarına göre daha da artırılması gerektiğini savunuyor.

Vatandaşa asgari ücret beklentilerini sorduk!

ASGARİ ÜCRET 30.000 TL OLMALI

Röportajda birçok vatandaş, asgari ücretin en az 25.000 – 30.000 TL olması gerektiğini belirtti. "30.000 TL'nin altında olmaması gerekiyor, çünkü alım gücü çok zorlaştı," diyen bir vatandaş, mevcut şartlar altında yaşamın giderek zorlaştığını vurguladı. Aynı görüşü savunan başka biri ise "Ev kiraları zaten 25.000 TL'den başlıyor, 17.000 TL asgari ücretle bu hayatı sürdürmek imkansız," diyerek ekonomik şartların yetersizliğini dile getirdi.

Vatandaşa asgari ücret beklentilerini sorduk!

KİRALAR VE GEÇİM SIKINTISI

Üsküdar halkı, özellikle kira fiyatlarının asgari ücreti ciddi şekilde etkilediğini belirtiyor. Bir vatandaş, "En az 25.000 TL olması gerekiyor, çünkü kira artışları ve marketlerdeki fiyatlar ciddi bir geçim sıkıntısına yol açıyor" dedi. Bir diğeri ise "Kirada oturanlar için en az 40.000 TL olmalı, çünkü geçinmek bu pahalılıkta çok zor," ifadelerini kullanarak durumu özetledi.

Vatandaşa asgari ücret beklentilerini sorduk!

HAYAT PAHALILIĞI KARŞISINDA BEKLENTİLER YÜKSEK

Röportajlarda birçok vatandaş, asgari ücretin devletin imkanları dahilinde artırılması gerektiğini düşünüyor. "İstanbul gibi bir yerde yaşam pahalılığı çok yüksek. Asgari ücretin en az 25.000 TL olması lazım" diyen bir kişi, geçim şartlarının ne kadar zor olduğuna dikkat çekti. Özellikle büyük şehirlerde hayatın pahalılaşması, asgari ücret beklentisini daha da artırmış durumda.

Vatandaşa asgari ücret beklentilerini sorduk!

Asgari Ücret, İş Dünyası, Ekonomi, Üsküdar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vatandaşa asgari ücret beklentilerini sorduk! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Reis 13:
    Recep enflasyon oyunu oynar , yine kiralar asgariden pahalı olur. Süfyan Recep 58 17 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    millet vekili maaşına eşitlensin onlardan daha çok çalışıyorlar 52 3 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    ASGARİ ÜCRET = ENFLASYON ÇÖZÜM BU DEĞİL! BUGÜN 30 ALSAN EKMEK 50 TL OLSA NR ANLADIN! SORUN HAYAT PAHALILIĞI, FİYATLARIN AŞAĞI ÇEKİLMESİ! BİR ANLAYIN ARTIK! DENETİM VE FİYAT İSTİKRARI ŞART! 42 6 Yanıtla
    Ersin Çetinkaya:
    En azından bazı insanların aklı çalışıyor ve anlıyor bazı şeyleri 0 0
    Selcuk Özkan:
    fiyatlar asla düşmez. sadece artış. hızın yavaşlar. fiyatların düşmesi için enflasyon eksi olmali 0 0
  • Ankara null:
    en az 40 olmali en azzzz 37 7 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Enflasyon düşmedikçe 50 binde olsa ikinci günü bu günleri arar olur millet çünkü her şeyin fiyatı 3 katlar 39 2 Yanıtla
  • Mirac Gülaç:
    30 bn 36 5 Yanıtla
  • Hayri Dere:
    güzel insanlar asgari uucreti devlet belirlemiyor patronlar belirliyor 14 16 Yanıtla
  • Adem Çivici:
    askeri ücrete zam yapımasın marketler indirim yapıp ucuzlasın askeri ücrete zam konuşulurken marketler zam yapmaya başladı bile devlet bunu engellesin 22 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
23:02 İstanbul’da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
20:37 Böyle yüzsüzlük görülmedi Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
10:32 Hindistan’da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti
10:23 Gıda denetimleri okulları da kapsayacak Gıda denetimleri okulları da kapsayacak
10:18 Aksaray’da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı Aksaray'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
10:10 İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 07:15:42. #1.12#
SON DAKİKA: Vatandaşa asgari ücret beklentilerini sorduk! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.