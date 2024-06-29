Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek - Son Dakika
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Ekonomi

Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek

Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek

Hükümetin asgari ücrette ara zam olmayacağı yönündeki açıklamaları henüz sıcaklığını korurken hükümete yetki veren vatandaşa ''Asgari ücreti yeterli buluyor musunuz?'' diye soruldu. Ankete katılan vatandaşların yaklaşık yüzde 78'i ücretin yetersiz olduğunu söyledi.

29.06.2024 19:45
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Aralık 2023'te 17 bin 2 TL olarak belirlenen asgari ücret, daha pazarlık başlamadan hükümetin "1 yıl boyunca geçerli olacak." şartına bağlı kalmıştı. Ancak enflasyonun mayıs ayında TÜİK'e göre zirve yaparak yüzde 75,45 seviyesine ulaşmasıyla çalışanlar, ücretlerine yeni bir düzenleme yapılması beklentisine girdi.

ÇOĞUNLUK "ASGARİ ÜCRET YETERSİZ" DİYOR

Hükümet yetkililerinin her seferinde "Asgari ücrete ara zam çalışması yok." şeklindeki açıklamaları sıcaklığını korurken hükümete yönetme yetkisi veren vatandaşa sorulan bir ankette ortaya çıkan sonuçlarsa dikkat çekti.

10-14 Haziran arasında 5 bin 620 kişiye sorularak yapılan ORC Araştırma anketinin sonuçları paylaşıldı. Ankette vatandaşlara " Türkiye'de uygulanan asgari ücret tutarını yeterli buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Soruya muhatap olan vatandaşların yüzde 77,6'sı "Hayır, yeterli bulmuyorum" yanıtını verirken sadece yüzde 8,9'luk kesimin "Evet" diyerek asgari ücreti yeterli bulduğu belirtildi. Katılanların yüzde 13,5'u ise fikir belirtmedi.

HÜKÜMETİN SON AÇIKLAMASI: ÇALIŞMAMIZ YOK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücrette herhangi bir zam olup olmayacağıyla ilgili soruya "Artık esas mücadelemiz enflasyonu düşürmek noktasında. Hazirandan itibaren de enflasyondaki düşüşü görmeye başlayacağız. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim." demişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "Asgari ücrete artış olmayacak. Yeni asgari ücreti için aralıkta bir araya geleceğiz. Emekliye refah payı gündemimizde yok." ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Ekonomi Vatandaşa 'Asgari ücret yeterli mi?' diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Güney Güner: Sorun asgari ücretin zamlanması değil asıl sorun asgari ücretle birlikte gelen zamlar 131 11 Yanıtla
    Hüseyin Bıçak: asgari ücrete zam yapıldığı takdirde herseye zam gelir anlayışı var bu yanlış çünkü asgari ücrete zam gelmediği halde elektrik başta olmak üzere hereseye zam geldi. zaman gelme nedenini yıllarca bize asgari kaynaklı olduğunu aşılamaya çalıştılar 60 6 Ahmet Kurtoglu: asgari ücrete zam gelmedenn herşeye zam geldi bu sorun 32 1 Kamil Şenel: Aynen asgari ücrete yüzde yüz zam gelse ürünlere 200 zam gelir 11 2
  • Ali AKÇACIK: yeterli diyen %22 tuzu kuru olan ve is verenlerdir her gecen gun dibe cokmeye devam 87 7 Yanıtla
    Trgtyldz: çünkü yüzde 22 memur özel sektör asgari ücret üstü alan ve işveren 14 2
  • Muhammed Kucuk: Asgari ücret üzerinden gündem devam ederken emekliler yine unutuldu :/ 59 8 Yanıtla
    Kamil Şenel: Emekli de kendini unuttu zaten. Unutmasa oy verirmiydi. 19 2
  • Abdullah Budak: Yüzde 78 yetersiz demiş geri kalan yüzde 22 lik kısım ne maaş alıyor ne yiyip ne içiyor çok merak ediyorum 55 2 Yanıtla
    Mert Ünlükara: Kuru oksijen versen yeter diyecek maltozlar var. 3 0
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