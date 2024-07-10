Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?
Haziran ayı rakamları ile birlikte memur ve memur emeklisinin zammı yüzde 19,31, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı ise yüzde 24,73 oldu. Böylece en düşük memur maaşı 32.860 TL'den 39.205 TL'ye çıkarken, en düşük emekli maaşının da en az 12 bin TL olması yönünde hükümetin çalışmalara başladığı öğrenildi. Peki sizce Türkiye şartlarında memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı? Yorumlarınızı bekliyoruz...
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
10.07.2024 10:51:45. #1.11#
SON DAKİKA: Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı? - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (9)