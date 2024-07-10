Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı? - Son Dakika
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Ekonomi

Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?

Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?

Haziran ayı rakamları ile birlikte memur ve memur emeklisinin zammı yüzde 19,31, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı ise yüzde 24,73 oldu. Böylece en düşük memur maaşı 32.860 TL'den 39.205 TL'ye çıkarken, en düşük emekli maaşının da en az 12 bin TL olması yönünde hükümetin çalışmalara başladığı öğrenildi. Peki sizce Türkiye şartlarında memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı? Yorumlarınızı bekliyoruz...

10.07.2024 10:24
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Peki sizce Türkiye şartlarında memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?

Görüşlerinizi yorumlara yazın...

Türkiye, Memur, Ssk, Zam, Finans, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Sedat Bezmen: En düşük memur maaşı bence 50 bin tl olmalı 8 10 Yanıtla
  • Erdal KAHRAMAN: En az asgari ücret olmadir. 60 yasindan sonra 10.000 TL ile geçinecek bir baba yiğit varsasoylesin. 16 1 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Maaşlara yüzde 19.31 zam geliyo marketler yüzde 40-50 zam yapıyor 15 2 Yanıtla
  • ALİÇO null: Kamu işçilerinin durumu daha kötü , memura 1 senede 2 kez zam geldi kamu işçileri geçen sene aldığı zamla duruyo vergi zaten %27 lik dilimde perişan durumda , bence bunu konuşmak lazım 7 1 Yanıtla
  • ULUBATLI HASAN : Asgari ücretin altında kesinlikle maaş olmamalı 5 0 Yanıtla
  • Tunahan Kaplan: emekli maaşı en az 25.000 TL olmalı ama en az. ama bana kalsa ver 50.000 TL'yi insanlar geriye kalan ömürlerini sıkıntısız yaşasın. emekli olunca da insan maddi sıkıntı yaşayınca zoruna gidiyor. 4 0 Yanıtla
  • Temel Lezgi: Çalışan mememur emekli memurun maaşlari iyi en dşük SSK askeri üçretle ayni olmasi lazım 1 1 Yanıtla
  • YoH null: önemli olan para vermek değil eflasyon ve para birimin değerli hale gelmezse bu sorunun konuşulması bile komedi olur günümüzün şartları genel secimide baya etkileyecek ve bu şartlar başka bir partinin seçimi kazanma oranını dahada yükselti 1 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: işçi ve işçi emeklisi ile aynı olmalı aynı memleketin vatandaşı aynı vergi kanununa tabi 0 0 Yanıtla

10:25 Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?
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