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Vatandaşın ilk tercihi, Aydın Büyükşehir'in Halk Ekmek'i oldu - Son Dakika

Vatandaşın ilk tercihi, Aydın Büyükşehir'in Halk Ekmek'i oldu

16.12.2021 13:51
Vatandaşın ilk tercihi, Aydın Büyükşehir'in Halk Ekmek'i oldu

Aydın'da ekmek fiyatlarına yapılan zammın ardından vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen ve 2 liraya satılan Halk Ekmek'e yöneldi.

Aydın'da ekmek fiyatlarına yapılan zammın ardından vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen ve 2 liraya satılan Halk Ekmek'e yöneldi.

Aydın'da ekmek fiyatının 2,5 liraya yükselmesinin ardından vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ekmek büfelerine yöneldi. Şehrin belli noktalarında bulunan Halk Ekmek büfelerinin önünde 2 liraya satılan ekmek için uzun kuyruklar oluşurken, ekmekler dakikalar içinde tükendi.

Kentte peş peşe gelen zamlar nedeniyle maddi güçlük yaşayan vatandaşlar için devreye giren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ekmek fabrikasındaki mevcut üretimin 3 katına çıkarılması yönünde talimat verdi. Günde 100 bin ekmek üretilen Halk Ekmek'in kapasitesi artırılarak 300 bin ekmeğe çıkarılacağı öğrenildi. - AYDIN

Vatandaşın ilk tercihi, Aydın Büyükşehir'in Halk Ekmek'i oldu
Vatandaşın ilk tercihi, Aydın Büyükşehir'in Halk Ekmek'i oldu

Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vatandaşın ilk tercihi, Aydın Büyükşehir'in Halk Ekmek'i oldu - Son Dakika Ekonomi


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