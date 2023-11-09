 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Vatandaşlar geçen hafta 481,4 milyon dolarlık döviz aldı - Son Dakika

Vatandaşlar geçen hafta 481,4 milyon dolarlık döviz aldı

09.11.2023 16:48  - Güncelleme: 16:53

Merkez Bankası döviz mevduatlarına ilişkin verileri açıkladı. Geçtiğimiz hafta vatandaşların döviz mevduatı 481,4 milyon dolar arttı. Buna göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 176,1 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan veriye göre, bir önceki hafta 175 milyar 528 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 3 Kasım ile sona eren haftada 481,4 milyon dolar artarak 176 milyar 10 milyon dolara çıktı.

HEM GERÇEK HEM DE TÜZEL KİŞİLERİN MEVDUATINDA YÜKSELİŞ

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 260,2 milyon dolar artarak 102,8 milyar dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 221,2 milyon dolar artarak 74,1 milyar dolara yükseldi.

PARİTE ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ MEVDUATLARDA DÜŞÜŞ VAR

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 186 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 56 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatları 130 milyon dolar düşüş gösterdi.

Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vatandaşlar geçen hafta 481,4 milyon dolarlık döviz aldı - Son Dakika


Son Dakika
17:35 Asgari ücrette hesap değişti! Zamlı maaş 17 bin lira olabilir
17:09 EXXEN'in Ludogorets-Fenerbahçe maçının tanıtımında kullandığı ifadeye tepki yağıyor
17:05 Cenin şehrinde İsrail güçleri ile direnişçiler arasındaki çatışmalardan yeni görüntüler
17:00 Genç oyuncu Gülen Gedikoğlu, Yalı Çapkını'nın kadrosuna dahil oldu
17:01 Altının kilogram fiyatı 1 milyon 829 bin liraya yükseldi
16:54 Net bir dille yalanladılar! Tuzlaspor'dan kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturması ile ilgili açıklama
16:48 Vatandaşlar geçen hafta 481,4 milyon dolarlık döviz aldı
16:46 Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Eliat şehrine kamikaze dron saldırısı gerçekleştirdi
16:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: TBMM Danışma Kurulu toplanmayacak, CHP eyleme başlıyor
16:18 Gelinim Mutfakta'da oğlunun, nişanlısına 2 milyon TL'lik araba aldığını gören anne sinirlerine hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2023 17:56:55. #1.11#
SON DAKİKA: Vatandaşlar geçen hafta 481,4 milyon dolarlık döviz aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement