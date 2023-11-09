Vatandaşlar geçen hafta 481,4 milyon dolarlık döviz aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan veriye göre, bir önceki hafta 175 milyar 528 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 3 Kasım ile sona eren haftada 481,4 milyon dolar artarak 176 milyar 10 milyon dolara çıktı.

HEM GERÇEK HEM DE TÜZEL KİŞİLERİN MEVDUATINDA YÜKSELİŞ

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 260,2 milyon dolar artarak 102,8 milyar dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 221,2 milyon dolar artarak 74,1 milyar dolara yükseldi.

PARİTE ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ MEVDUATLARDA DÜŞÜŞ VAR

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 186 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 56 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatları 130 milyon dolar düşüş gösterdi.