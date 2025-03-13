Vatandaşlar kırmızı et fiyatlarındaki etiket farkı nedeniyle şaşkın
Kırmızı et fiyatlarındaki etiket farkı, vatandaşları şaşırttı. Fiyatlar arasındaki büyük fark, vatandaşların kafasını karıştırdı ve tepki göstermelerine neden oldu. Fiyatların neden bu kadar farklı olduğuna dair bir açıklama yapılmazken, vatandaşlar duruma tepkili.
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13.03.2025 15:42:47. #7.11#
SON DAKİKA: Vatandaşlar kırmızı et fiyatlarındaki etiket farkı nedeniyle şaşkın - Son Dakika
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