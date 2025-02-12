Vatandaşlar ucuz ürün arayışına düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Vatandaşlar ucuz ürün arayışına düştü

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, zincir marketlerdeki 50 binden fazla ürünün fiyatını gösteren, ucuzluğa göre sıralayan ve karşılaştırma yapan market fiyatı adıyla bir siteyi kullanıma sundu. İnternet sitesi daha ilk günden büyük ilgi görürken vatandaşlar ucuz ürün arayışına düştü.

12.02.2025 12:27
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, marketlerde satılan ürünlerin açılan ortak internet sitesi üzerinden halka duyurulacağını belirtti.

Türkiye'deki 7 zincir marketlerde bulunan 50 bini aşkın ürünün fiyatları artık tek tıkla ulaşılabilir hale geldi. Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, fiyatların https://marketfiyati.org.tr linkinden kontrol edilebileceğini açıkladı.

Sitede sebzeden bakliyata, temizlik ürünlerine kadar binlerce kalemde fiyatlar karşılaştırılabiliyor. Aynı zamanda en yakın mesafedeki market şubeleri de online ortamda ulaşılabilir hale geldi.

SİTEYE İLK GÜNDEN YOĞUN İLGİ

Sitenin yanına başlamasının ardından vatandaşlar ucuz ürün arayışına girdi. Yoğun trafik çeken sitede vatandaşlar, aynı marka ürün için farklı marketler arasında fiyat karşılaştırması yaparak en ucuzunu tercih etmeye çalıştı. Özellikle gıda ürünlerinde marketler arasında büyük farklılıkların oluştuğu gözlendi. Bir markette 37 liraya satılan salçanın başka bir markette 96 lira raf fiyatına sahip olduğu görüldü.

Vatandaşlar ucuz ürün arayışına düştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Türkiye, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vatandaşlar ucuz ürün arayışına düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yasemin Eskisan:
    ucuz ürün peşıne dusecegınıze ülkeyi bunların elınde alıp bunları başta yollamak gerekırken ama bunu kimse umursamadığı için rahatlar bu ülke bu insanlar 0 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Fiyatların düşmesinin tek yolu boykot, bakın dünya markaları boykot karşısında pes etti, iflas etti veya çok fiyat kırdı. Gıda ürünlerinin belli bir ömrü olduğu için boykot başarılı olur onlarda fiyat indirimi yapmak zorunda kalır. En azından 1 hafta süt ve süt ürünleri alınmasa etkisi haftaya belli olur. 0 0 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Sağlık, kalite önemli değil ucuz olsun ucuzzzzzzz.Nereden nereye, nereden nereyeeeeeeee.Şak şak şak şak Bravo reisim..... 0 0 Yanıtla
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