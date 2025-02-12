Vatandaşlar ucuz ürün arayışına düştü

barış özcan:

Fiyatların düşmesinin tek yolu boykot, bakın dünya markaları boykot karşısında pes etti, iflas etti veya çok fiyat kırdı. Gıda ürünlerinin belli bir ömrü olduğu için boykot başarılı olur onlarda fiyat indirimi yapmak zorunda kalır. En azından 1 hafta süt ve süt ürünleri alınmasa etkisi haftaya belli olur.