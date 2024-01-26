Asgari Ücrete Yapılan Zam Halkın Görüşlerini Yansıtmıyor

Kabine toplantısı sonrası %49.11 oranında asgari ücrete zam yapıldı. Böylelikle 11.402,32 olan asgari ücret 17.002,12 TL oldu. Biz de açıklanan 17.002 TL'lik asgari ücreti sokağa inip halka sorduk.

"ZAM YAPILMASIN, YETERSİZ, BENCE İYİ"

Mikrofonu uzattığımız bir vatandaş asgari ücretle ilgili yorumunu şu şekilde açıkladı; "Asgari Ücrete zam gelmesini istemezdim. Çünkü her şeye zam gelecek. Ona zam gelince diğerlerine de zam gelecek" dedi. Mikrofonu uzattığımız vatandaşların çoğu özellikle açıklanan zamdaki 2 TL'ye vurgu yaptı. Mikrofonu uzattığımız bir başka vatandaşsa zammın yeterli olduğunu söyledi ve ekledi; "Devlet başka yerdeki ödeneklerini aksattığını zaman da iyi olmayacak belki biz bunu bilmeyeceğiz. Biz asgari ücreti fazla yükselttiği zaman oralara ödeme yapamayacak. Şu an için iyi" dedi.

Rakamın beklentinin altında olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Asgari ücret, sefalet ücret herkesin bildiği. En azından 22.000 TL 23.000 TL olmalı" dedi. Genellikle kiralardan dem vuran vatandaşlar "Kiralar 20-25 bin olan bir ülkede 17.000 TL yetersiz asgari ücret yetersiz rakam" ifadelerini kullandı.