ve tedarikçilerinden çevre temizliğine katkı - Son Dakika
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ve tedarikçilerinden çevre temizliğine katkı

29.03.2022 14:21
ve tedarikçilerinden çevre temizliğine katkı

Vodafone, Orman Haftası dolayısıyla Green Heroes Turkey iş birliğiyle Belgrad Ormanı'nda bir plogging etkinliği düzenledi.

Vodafone, Orman Haftası dolayısıyla Green Heroes Turkey iş birliğiyle Belgrad Ormanı'nda bir plogging etkinliği düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, çevre ve geri dönüşüm konularında tedarikçi ağı genelinde farkındalık yaratmak amacıyla bir plogging etkinliği gerçekleştirdi.

Orman Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 100 kişi katıldı. Vodafone çalışanları, tedarikçileri ve ailelerinin oluşturduğu gönüllü ekibi, 4 kilometreyi bulan Kömürcü Bendi parkurunda hem yürüdü hem de atık topladı.

Etkinlikte 52 kilogram cam, 30 kilogram evsel atık ve 28 kilogram plastik olmak üzere toplamda 110 kilogram çöp toplandı. Ekibin topladığı atıklar geri dönüşüme, plastik kapaklar ise Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne gönderilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Tulu Karagöz, amaç odaklı vizyonları doğrultusunda dijital toplum, kapsayıcılık ve çevre alanlarında paydaşları için değer yaratmak üzere çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarımızı yalnızca şirket içindeki birimlerimizle sınırlı tutmuyor, bizler için olmazsa olmaz olan iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kısacası tüm ekosistemimize de bu kültürü yansıtmayı hedefliyoruz. Amaç odaklı yolculuğumuza tedarikçilerimizi de dahil ederek şirketimizin sosyoekonomik ilerlemeyi geliştiren, herkesi kucaklayan ve çevreyi koruyan bir dijital toplum oluşturma amacını destekleyeceğimize inanıyoruz. Tedarikçilerimizde çevre farkındalığını artırmak amacıyla düzenlediğimiz plogging etkinliğinde yanımızda olan tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz."

Teklif değerlendirmede çevre kriteri de aranıyor

Amaç odaklı vizyonunu tedarik süreçlerine de dahil eden Vodafone'un teklif talebi için değerlendirme kriterlerinin yüzde 20'sini çeşitlilik, çevre, iş güvenliği ve sağlığı ile esenlik oluşturuyor.

Tedarikçi firma genelinde ve üst yönetim düzeylerinde kadın çalışanların yüzdesi, konuya ilişkin olarak kamuya açık bir şekilde raporlanmış hedeflerin olup olmadığı ve iş yerindeki çeşitliliği destekleyen politika ve prosedürler değerlendirmeye dahil ediliyor. Tedarikçilerin karbon azaltma, yenilenebilir enerji, plastik azaltma, döngüsel ekonomi ve çevre politikalarına sahip olup olmadığı da inceleniyor.

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Kaynak: AA

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