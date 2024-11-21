Vergi borçları siliniyor mu? Bakan Şimşek'ten iddialara yanıt - Son Dakika
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Ekonomi

Vergi borçları siliniyor mu? Bakan Şimşek'ten iddialara yanıt

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Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen bir haberle yayılan 'Vergi borçları siliniyor' iddialarıyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergi borçlarının silinmesine imkan veren herhangi bir kanuni düzenleme yoktur" dedi.

21.11.2024 19:41  Güncelleme: 19:53
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bir medya kuruluşunda yer alan "Devleti soyup köşeyi döndüler" başlıklı haberle ilgili açıklama yapmış, söz konusu haberin 'gerçeği yansıtmadığına' dikkat çekilmişti. Vergi borcunun silinip kamunun zarara uğratıldığı iddialarının asılsız olduğu belirtilen açıklamada, Türk vergi hukukunda, tabii afetler gibi bazı özel durumlar için getirilen terkin düzenlemeleri ve bazı küçük tutarlı alacakların tahsilinden vazgeçilmesine yönelik düzenlemeler dışında vergi borçlarının kayıtsız şartsız silinmesine imkan veya izin veren herhangi kanuni düzenlemenin bulunmadığı vurgulandı.

BAKAN ŞİMŞEK İDDİALARI YALANLADI

Konuya ilişkin bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vergi borçlarının silinmesine imkan veren herhangi bir kanuni düzenleme yoktur. Usulsüz bir husus tespit edildiğinde gereği derhal yerine getirilmektedir.." ifadelerini kullandı.

Vergi borçları siliniyor mu? Bakan Şimşek'ten iddialara yanıt
Vergi borçları siliniyor mu? Bakan Şimşek\'ten iddialara yanıt

Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Finans, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vergi borçları siliniyor mu? Bakan Şimşek'ten iddialara yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Nejdet Aydemir:
    5 li çeteyede vesaire vesaire lere. Hemen düzenlemeler oluyor 20 3 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    Bu ülkede kurala kanuna uymuyorsan ödülendiriliyorsun. Her türlü borç ceza vergi af ollunur. Peki bunları ödeyip kurala kanuna uyan vatandaşa ne oluyor. ? Yazık oluyor. 22 0 Yanıtla
  • Yasin Oruç:
    ben esnafım 25 bin TL için haciz koydunuz bana. Ödedim ö dediğim halde aylardır bankalar kredi kartlarımı acmıyor. bizim gibi kücük esnaftan alırsınız yandaşlsrınızdsn silersiniz 20 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Çalmaya devamm 16 4 Yanıtla
  • Mehmet null:
    olan küçük esnafa oluyor 15 0 Yanıtla
  • veysel unlu:
    Sadece dilan polat için çikar yasalar. 5 1 Yanıtla
  • MEHMET AYDIN:
    sildiginiz almadığınız cengiz holding in vergisinde alın o zaman 5 0 Yanıtla
  • Chen Medya :
    bumu silecek borçları bunun kendine hayrı yok 5 0 Yanıtla
  • Mehmet C:
    Bos ver silin gitsin,nasil olsa birgün af gelir diye kimse ödemiyor.sonrada vergi topliyamiyoruz diye ver yansin ediyorsunuz. 5 0 Yanıtla
  • Ali Sami Yen:
    Başlığa bakarak yorum yapan karatroller :))) 1 0 Yanıtla
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