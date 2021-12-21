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Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Sosyal güvenlik uzmanı rakam verdi - Son Dakika

Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Sosyal güvenlik uzmanı rakam verdi

21.12.2021 21:27

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve memur maaşları dahil 18,5 milyon çalışanın maaşına vergi muafiyeti getirecek düzenleme ile ilgili merak edilen "Maaşlara ne kadar etki yapacak?" sorusunu Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya yanıtladı. Kaya, vergi muafiyeti ile 7 bin lira maaş alan bir memurun 7700 lira gibi bir rakama ulaşacağını belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Normalde asgari ücretlileri kapsayan vergi muafiyetinin kapsamı genişletildi. Böylece muafiyet memurlar dahil çalışan herkesi kapsayacak. Düzenlemeden 18,5 milyon çalışan yararlanacak. Bu gelişmelerin ardından "Vergi muafiyeti memur maaşlarına ne kadar yansıyacak?" sorusu merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya, rakam verdi.

"7 BİN TL MAAŞ ALAN MEMURUN MAAŞINA 700 LİRA KATKI SAĞLAYACAK"

Kaya, 7 bin lira maaş alan bir memurun 7700 lira gibi bir miktara ulaşacağını söyledi.

Kaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ortalama bir memurun maaşını ele alırsak rakamı telaffuz edebiliriz. 7 bin civarında maaş alan aşağı yukarı 700 liralık vergi kesintisi var, demek ki, 700 lira civarında bir rakamı net olarak ortaya koyabiliriz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Yılın son Kabine toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir müjde de memurlara vermek istiyorum. Asgari ücrette gelir ve damga vergisi muafiyetini genişletmiştik. Memurlarımızı da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücretin artmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Sosyal güvenlik uzmanı rakam verdi

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Son Dakika Ekonomi Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Sosyal güvenlik uzmanı rakam verdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Sosyal güvenlik uzmanı rakam verdi - Son Dakika
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