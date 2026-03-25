Versuni Türkiye Stratejik Atamalarla Satış ve Ticari Mükemmellik Yapılanmasını Güçlendiriyor

25.03.2026 16:57
Versuni Türkiye, büyüme yolculuğunu hızlandırmak amacıyla satış ve ticari operasyon yapısını iki kritik atamayla güçlendiriyor. Satış organizasyonunun liderliği Serhan Giray’a emanet edilirken, yeni oluşturulan Ticari Mükemmellik (Commercial Excellence) yapısı ile şirket, operasyonel yetkinliklerini bir üst seviyeye taşıyor.

Türkiye pazarındaki artan iş hacmi ve iddialı büyüme hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen bu yapılanma kapsamında, sektörün deneyimli isimlerinden Serhan Giray, Nisan 2026 itibarıyla Versuni Türkiye Satış organizasyonuna liderlik edecek. Mevcut Satış Lideri Serhat Kılıç ise yeni oluşturulan Ticari Mükemmellik Lideri (Commercial Excellence Lead) rolüne atanıyor. Bu stratejik dönüşüm, Versuni’nin müşteri ve tüketici odaklı yaklaşımını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Satış organizasyonu Serhan Giray liderliğinde güçleniyor

Tüketici elektroniği ve küçük ev aletleri sektöründe 25 yılı aşkın deneyime sahip olan Serhan Giray, kariyerine Philips’te başlayarak 16 yıl boyunca satışın farklı kademelerinde önemli sorumluluklar üstlendi. Son olarak Arzum Elektrikli Ev Aletleri’nde Ticari Operasyonlardan sorumlu Co-CEO görevini yürüten Giray; müşteri yönetimi ve yeni iş geliştirme alanlarındaki güçlü uzmanlığıyla öne çıkıyor. Giray, yeni görevinde Versuni Türkiye’nin satış stratejilerine liderlik ederek büyüme performansını ve markanın kategori liderliğini daha ileri taşımayı hedefliyor.

Serhat Kılıç ile ticari operasyonlarda yeni dönem

Versuni Türkiye’de bugüne kadar Satış Direktörlüğü görevini yürüten Serhat Kılıç, yeni oluşturulan Ticari Mükemmellik organizasyonunun başına geçiyor. Bu kapsamda Kılıç; fiyatlandırma stratejileri, doğrudan tüketiciye satış (D2C), ticari pazarlama ve Perfect Store uygulamaları gibi kritik alanlardan sorumlu olacak.

Türkiye, stratejik büyüme merkezlerinden biri

Gerçekleştirilen bu atamalar, Versuni’nin Türkiye pazarına verdiği stratejik önemin güçlü bir göstergesi olarak da öne çıkıyor. Küçük ev aletleri kategorisinin lider oyuncusu Versuni, bu organizasyonel dönüşüm ile sahadaki etkinliğini artırırken; daha çevik, entegre ve veri odaklı bir yönetim anlayışını benimsiyor.

Versuni Türkiye Genel Müdürü Esin Karadede, gerçekleştirilen bu organizasyonel dönüşümle ilgili olarak şunları ifade etti:

“Bu yeni yapılanma ile Türkiye’de tüm tüketici temas noktalarında daha analitik ve veri odaklı bir yaklaşımla kesintisiz bir müşteri deneyimi sunmayı; ticari karar alma süreçlerimizde ise hız, doğruluk ve etkiyi belirgin şekilde artırmayı hedefliyoruz.”

Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada
Görenler gözlerine inanamadı Holland Woods’tan görülmemiş hareket Görenler gözlerine inanamadı! Holland Woods'tan görülmemiş hareket
Silahlı saldırının ardından yıkıldı: Canbay’ın çaresizliği kamerada Silahlı saldırının ardından yıkıldı: Canbay'ın çaresizliği kamerada
İran Milli Takımı kamp için Antalya’ya geldi İran Milli Takımı kamp için Antalya'ya geldi
“Teğmenleri Erdoğan’a şikayet etti“ iddiasına Erhan Afyoncu’dan yalanlama "Teğmenleri Erdoğan'a şikayet etti" iddiasına Erhan Afyoncu'dan yalanlama
Avrupa Futbol Taraftarları Birliği, Dünya Kupası bilet fiyatlarını şikayet etti Avrupa Futbol Taraftarları Birliği, Dünya Kupası bilet fiyatlarını şikayet etti
Liverpool’da bir devir resmen sona erdi: Salah’tan veda Liverpool'da bir devir resmen sona erdi: Salah'tan veda
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında sanık Cemil Koç: Delillerin eksik olduğunu düşünüyorum Ayşe Tokyaz cinayeti davasında sanık Cemil Koç: Delillerin eksik olduğunu düşünüyorum
Türk futbolunda kritik dönem Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor Türk futbolunda kritik dönem! Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
Babasını boğarak öldürdü: 500 kilometre kaçtı, terminalde yakalandı Babasını boğarak öldürdü: 500 kilometre kaçtı, terminalde yakalandı

17:11
Savaş halindeki İsrail’den tansiyonu zirveye çıkaracak karar
Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar
17:09
İran: ABD’nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
İran: ABD'nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
16:52
İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı: İşte meselenin aslı
İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı: İşte meselenin aslı
16:43
Galatasaray taraftarından Mert Hakan Yandaş bildirisi
Galatasaray taraftarından Mert Hakan Yandaş bildirisi
16:42
Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak
Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak
16:16
Dünyada benzeri az İran, ABD’nin göz bebeğine saldırdı
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
15:56
BİM’de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
15:55
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım!
15:41
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü! Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat
15:19
Arda’dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
14:21
Savaş Filipinleri fena vurdu Benzin bitti, halk tabana kuvvet
Savaş Filipinleri fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet
