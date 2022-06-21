Türkiye'nin 81 ilinde mağazaları bulunan Vestel, yeni mağaza açılışlarıyla büyümesini sürdürüyor. Mağaza konseptini yenileyen Vestel, son olarak Konya'nın Karatay İlçesi'nde açtığı mağazayla hizmet vermeye başladı. Verilen bilgiye göre, mağazada beyaz eşyadan ankastreye, küçük ev aletlerinden ısıtma ve soğutma sistemlerine, mobil cihazlar ve aksesuarlara en çok ihtiyaç duyulan teknoloji ürünleri Konya'daki tüketicilere sunulacak. - KONYA

Kaynak: İHA

Türkiye, Vestel, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Vestel'den Konya'ya yeni mağaza - Son Dakika

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