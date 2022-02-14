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Vestel Savunma, LENTATEK ismini aldı - Son Dakika

Vestel Savunma, LENTATEK ismini aldı

14.02.2022 11:45
Vestel Savunma, LENTATEK ismini aldı

Vestel Savunma, küresel teknoloji şirketi olma vizyonu kapsamında ismini "LENTATEK" olarak değiştirdi.

Vestel Savunma, küresel teknoloji şirketi olma vizyonu kapsamında ismini "LENTATEK" olarak değiştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel Savunma, LENTATEK ismiyle yeni alanlara girmeyi ve küresel rekabetteki gücünü yeni teknolojilerle daha da artırmayı hedefliyor.

Şirket, bu kapsamda insansız sistemler, hidrojen ve yakıt pili teknolojileri, komuta kontrol ve savunma teknolojilerinde yapılan Ar-Ge çalışmaları, prototip ve ürün geliştirmeleri neticesinde kazandığı uzmanlık alanlarını, yapay zeka, siber güvenlik ve büyük veri tabanlı çözümlerini, yeni alanlarla birlikte daha geniş bir yelpazede müşterilerine sunacak.

Yeni alanlar; uzay teknolojileri, dijital sağlık teknolojileri, kritik tesis ve sınır güvenliği olacak.

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Vestel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Vestel Savunma, LENTATEK ismini aldı - Son Dakika Ekonomi


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