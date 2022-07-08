Vialand AVM, bayram alışverişlerinde eğlence alternatifleriyle de öne çıkıyor - Son Dakika
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Vialand AVM, bayram alışverişlerinde eğlence alternatifleriyle de öne çıkıyor

08.07.2022 12:15
Vialand AVM, bayram alışverişlerinde eğlence alternatifleriyle de öne çıkıyor

Vialand AVM, bayram alışverişlerinde eğlence alternatifleriyle de öne çıkarken, alışveriş merkezinin ziyaretçi sayısında yüzde 40 artış bekleniyor.

Vialand AVM, bayram alışverişlerinde eğlence alternatifleriyle de öne çıkarken, alışveriş merkezinin ziyaretçi sayısında yüzde 40 artış bekleniyor.

Vialand AVM'den yapılan açıklamaya göre, eğitim-öğretim sezonunun bitmesi, yaz tatilinin başlaması ve Kurban Bayramı öncesi alışveriş merkezlerinde ve perakendede canlılık yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatili yaklaşırken Vialand AVM'de mağazalarda yoğunluğun artmasıyla hareketli günler başladı. Okulların kapanmasıyla çocukları ile eğlenmeyi tercih eden aileler, Vialand AVM'de hem bayram alışverişlerini yapıyor hem de eğlence ve yeme-içme alanlarını ziyaret ediyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Vialand ve Venezia Alışveriş Merkezleri Direktörü Oğuz Isıgöllü, açık hava konseptinin ve büyük metrekareli mağazaların kendilerine önemli bir avantaj sunduğunu bildirdi.

Kurban Bayramı öncesi misafir sayısında yaşanan artıştan bahseden Isıgöllü, "Öğrenciler için yaz tatilinin başlaması da yoğunluğu artıran faktörlerden oldu. En büyük yoğunluğu bugün bekliyoruz. Bayramın ilk iki günü ise kapı girişlerinde geçtiğimiz aylara kıyasla yüzde 40'lık bir artış beklentimiz var." ifadelerini kullandı.

"Entegre perakendecilik vizyonumuzla farklılaşan ilk AVM'yiz"

Şerif Isıgöllü, Vialand AVM'nin alışverişin yanı sıra eğlence alternatifleriyle de öne çıktığını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"En büyük ilgiyi, AVM'mizin içerisinde bulunan Jungle, Safari ve Ters Çatı gibi eğlence alanlarımız ve dünyaca ünlü markaların yer aldığı yeme-içme mekanlarımız görüyor. Kurban Bayramı öncesindeki hareketliliğin tatil boyunca devam etmesini ve hem Vialand AVM'nin hem de sektörün büyüme hedeflerine önemli ölçüde katkı sağlamasını bekliyoruz."

Isıgöllü, Vialand'in "entegre perakendecilik" vizyonuyla farklılaşan ilk AVM olduğuna değinerek, ziyaretçilerin farklı ve daha fazla eğlence vadeden tesislere ilgi gösterdiğini, bu doğrultuda eğlence ve perakendeyi bir araya getirdikleri fonksiyonlarıyla ziyaretçi sayılarını artırdıklarını bildirdi.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vialand AVM, bayram alışverişlerinde eğlence alternatifleriyle de öne çıkıyor - Son Dakika

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