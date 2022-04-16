Vialand Tema Park'ta eğlencenin kapıları 23 Nisan coşkusuyla açılıyor - Son Dakika
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Vialand Tema Park'ta eğlencenin kapıları 23 Nisan coşkusuyla açılıyor

16.04.2022 12:54
Vialand Tema Park'ta eğlencenin kapıları 23 Nisan coşkusuyla açılıyor

Tema park, alışveriş merkezi, otel ve gösteri merkezini aynı konseptte buluşturan Vialand Tema Park'ta eğlencenin ve maceranın kapıları, 23 Nisan'da 7'den 70'e tüm eğlenceseverlere açılıyor.

Tema park, alışveriş merkezi, otel ve gösteri merkezini aynı konseptte buluşturan Vialand Tema Park'ta eğlencenin ve maceranın kapıları, 23 Nisan'da 7'den 70'e tüm eğlenceseverlere açılıyor.

Şirket açıklamasına göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Vialand'de kutlanıyor.

Vialand Tema Park'ta açılışa özel bayram kortejinde, kostüm karakterler ve çocukların çok sevdiği kahraman Kral Şakir ziyaretçileri karşılayacak. Kral Şakir'in yapımcısı Varol Yaşaroğlu'nun açılışa özel katılımıyla da çocuklar 23 Nisan coşkusunu yaşayacak.

120 bin metrekarelik alanda konumlanan Vialand Tema Park'ta dünyanın en iyi 4'üncü "roller coaster"ı seçilen "Nefeskesen", 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan "Adalet Kulesi", King Kong, Viking gibi heyecanı ve adrenalini doruklarda yaşamayı vadeden birçok eğlence ile İstanbul'un fethini insansı robotlarla anlatan " Fatih'in Rüyası" gibi çok sayıda ünite yer alıyor.

Tek biletle gün boyu sınırsız eğlencenin adresi Vialand Tema Park'ta önümüzdeki günlerde "Yaban Arısı", "Savana" ve "360 Plus" isimli üç yeni ünite daha adrenalin severlerle buluşacak. Kral Şakir Galaktik Macera 5D kısa filmi sadece Vialand'de izleyicisi ile buluşacak.

Vialand Tema Park, açılış coşkusunu 30 Nisan'a kadar sürecek özel kampanya fırsatlarıyla kutluyor. 7'den 70'e tüm misafirler, açılışa özel kampanya ile gün boyu sınırsız eğlencenin keyfini çıkaracak. Vialand Tema Park web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek sınırlı sayıda bilet satışında, 8-30 Nisan tarihleri arasında 119 TL'den başlayan fiyatlarla maceraya giriş yapılabilecek.

Vialand Tema Park nisan ayı boyunca her gün 10.00-18.00, mayıs ayında ise 11.00-19.00 saatleri arasında, güvenli bir eğlence imkanı sunacak.

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alışveriş merkezi, Varol Yaşaroğlu, 23 Nisan, Adalet, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Vialand Tema Park'ta eğlencenin kapıları 23 Nisan coşkusuyla açılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vialand Tema Park'ta eğlencenin kapıları 23 Nisan coşkusuyla açılıyor - Son Dakika
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