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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

11.02.2022 09:36
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.263 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.263 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.252,25 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 1 altında 2.263,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 2.286,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 2.273,25 puana indi.

Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) martta 50 baz puan faiz artışına gideceği yönünde yoğunlaşan fiyatlamaların pay piyasalarında satış baskısına neden olduğunu söyledi.

Açıklanan şirket bilançoları nedeniyle hisse ve sektör bazlı ayrışmaların devam ettiğini belirten analistler, bugün açıklanacak ödemeler dengesi ve sanayi üretimi verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2021 döneminde 3 milyar 980 milyon dolar açık vermesini, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artmasını bekliyor.

Dün açıklanan finansal sonuçlara göre, Ereğli Demir Çelik'in 2021 yılında konsolide net karı 15,5 milyar liraya çıkarak beklentileri aştı. Beklentilerin üzerindeki karlılığa karşın Ereğli Demir Çelik payları vadeli işlemlerde yüzde 2 azalışla işlem görüyor.

Analistler, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi ile ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan endeks kontratında 2.250 ve 2.230 seviyelerinin destek, 2.290 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika Ekonomi


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