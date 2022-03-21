Zelenski'den İsviçre'ye çağrı: Rusların İsviçre'de bulunan banka hesaplarını dondurun - Son Dakika

Zelenski, İsviçre parlamentosunun üyelerinden savaşın sorumlularının İsviçre'deki hesaplarının dondurulmasını istedi. Görüntülü görüşmede İsviçre parlamentosuna seslenen Zelenski, Rusların Ukrayna'daki savaştan sorumlu olduğunu belirterek, varlıklı Rus vatandaşlarının, işadamı, siyasi ve askerlerin İsviçre'de bulunan tüm banka hesaplarının dondurulması gerektiğini vurguladı.

"BANKALARINIZ BU SAVAŞI BAŞLATANLARIN PARASINI TUTUYOR"

Konuşmasında, "Bankalarınız bu savaşı başlatanların parasını tutuyor" diyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Bu aynı zamanda kötülüğe karşı bir mücadeledir, böylece bu insanların mal varlıklarının, hesaplarının tamamen dondurulması söz konusu. Bu, büyük bir mücadele ve bunu yapabilirsiniz" diye konuştu.

"GÜCÜN PARA OLDUĞUNU DÜŞÜNEN İNSANLAR İÇİN ÇOK ŞEY İFADE EDİYOR"

İsviçre'de yaşamaktan zevk alanları bu ayrıcalıklardan mahrum etmenin adil olacağını dile getiren Zelenski, "İsviçre bizimle olduğunda kesinlikle daha başarılıyız, Ukrayna sizinle olduğunda kesinlikle daha güçlüsünüz" ifadelerini kullandı. Zelenski, "Gücün para olduğunu düşünmeye alışmış insanlar için çok şey ifade ediyor" dedi.