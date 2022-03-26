Vodafone Business, İSO ile 'Dijital Dönüşüm KOBİ Buluşması' etkinlik serisini başlatıyor - Son Dakika

Vodafone Business, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile gerçekleştireceği 'Dijital Dönüşüm KOBİ Buluşması' etkinlik serisinde KOBİ'leri bir araya getirerek onların dijital dönüşümleri ve dönüşümle birlikte değişen ihtiyaçlarını sektörel olarak masaya yatıracak.

İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital dönüşümünü destekleme vizyonu çerçevesinde önemli bir iş birliğine daha imza attı. İstanbul Sanayi Odası ile 'Dijital Dönüşüm KOBİ Buluşması' toplantılarına başlayacak olan Vodafone Business, KOBİ'ler ile bir araya gelerek yeni teknolojik çözümler ve dijital trendlerle buluşturmayı amaçlarken onların dijitalleşme sürecinde danışmanlık desteği vererek yanlarında olmayı hedefliyor.

Konuyu değerlendiren İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Sanayi firmalarımız için dijital dönüşüm artık bir tercih değil, zorunluluktur. Bu süreçte, ekonomik kalkınmamızın dinamo su olan, istihdamın çok büyük bölümünü sağlayan KOBİ'lerimizin desteklenmesi, teşvik edilmesi ve bilgilendirilmesi daha da fazla önemli hale geliyor. Vodafone Business ile gerçekleştireceğimiz Dijital Dönüşüm KOBİ Buluşması'nın bu anlamda önemli bir işlevi yerine getireceğine inanıyorum. Katılımcılar bu alanda KOBİ'lere yönelik çözüm üreten teknoloji şirketlerini dinleme fırsatı bulacaklar. Ayrıca dijital dönüşüm yolculuğu deneyimlerini paylaşacak olan firmalarımızdan da ilham alabilecekler."

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ise gerçekleştirilen iş birliği hakkında şunları söyledi:

"Dünyada yaşanan dijital devrim farklı sektörlerde faaliyet gösteren her işletmenin odağına girmeye başladı. Artan rekabette bir adım öne çıkmak isteyen işletmeler artık dijitalleşmeyi bir şirket stratejisi olarak benimsiyor. Aynı zamanda bu rekabet Türkiye'deki KOBİ'leri trendlere ayak uydurmak ve kendilerini dijital olarak dönüştürmek zorunda bırakıyor. İstanbul Sanayi Odası ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinde, farklı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'leri bir araya getirerek onların dijitalleşme sürecinde danışmanlık desteği vererek yanlarında olmayı hedefliyoruz."

KOBİ'lerin gelecek hazırlıkları konuşulacak

Verilen bilgiye göre, ilki 28 Mart'ta Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ve İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın katılımıyla online olarak gerçekleştirilecek etkinlikte KOBİ'lerin dijital dönüşümleri ve dönüşümle birlikte değişen ihtiyaçları konusu masaya yatırılacak. Moderatörlüğünü Danışman Elif Çetin'in yapacağı, Vodafone Türkiye Kurumsal İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi Nejat Saldanlı, Mete Plastik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Pelin Karadeniz Kış ve Loya Mağazacılık IT Direktörü İnanç Delibalta konuşmacı olarak katılacağı panelde ise dijital dönüşümde KOBİ'lerin yeri ve gelecek hazırlıkları konusu konuşulacak. - İSTANBUL