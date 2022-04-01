Vodafone, Türkiye'nin en iyi işverenleri arasında yer aldı - Son Dakika
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Vodafone, Türkiye'nin en iyi işverenleri arasında yer aldı

01.04.2022 15:44
Vodafone, Türkiye'nin en iyi işverenleri arasında yer aldı

VODAFONE Türkiye, dünyanın önde gelen araştırma, danışmanlık ve eğitim şirketlerinden Great Place to Work Enstitüsü tarafından Türkiye'de 10'uncu kez açıklanan "En İyi İşverenler" araştırmasında "1000-4999 Çalışan" kategorisinde ikinci oldu.

VODAFONE Türkiye, dünyanın önde gelen araştırma, danışmanlık ve eğitim şirketlerinden Great Place to Work Enstitüsü tarafından Türkiye'de 10'uncu kez açıklanan "En İyi İşverenler" araştırmasında "1000-4999 Çalışan" kategorisinde ikinci oldu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, şunları söyledi:  "Vodafone Türkiye olarak, çeşitliliğe önem veren, ama bununla yetinmeyip, bu çeşitliliği kültürümüze, iş yapış şeklimize, dilimize dahil eden bir şirket olmayı hedefliyoruz. Her alanda fırsat eşitliği sağlama hedefiyle çalışan deneyimini kültürümüzün merkezine koyuyoruz. Çalışan deneyiminin sade prosesler ile bürokrasiden uzak ve şeffaf bir iletişimle şekillendirilmesine önem veriyoruz. Her çalışanın biricikliğini kabul eden, bireysel ihtiyaç ve beklentilere cevap veren esnek uygulamalarla çalışanlarımıza en iyi deneyimi yaşatmaya odaklanıyoruz. İnsan Kaynakları alanında geliştirdiğimiz yenilikçi uygulamaların dünyanın saygın araştırma kuruluşlarından Great Place to Work Enstitüsü tarafından ödüle layık görülmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Vodafone'da herkesin #oldugumgibi diyebileceği bir çalışma ortamı yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz."

8 kategoride 147 şirket yer aldı

Dünyada 5 kıta ve 60 ülkede yüksek güven temelli işyeri kültürü oluşturma konusunda uzman global bir araştırma ve danışmanlık şirketi olan Great Place to Work, çalışanları ve şirket kültürünü derinlemesine analiz ederek belirlediği "Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2022" listesini açıkladı. Great Place to Work tarafından gerçekleştirilen analizlere dahil olarak "Harika İşyeri Sertifikası"nı almaya hak kazanan yerel ve uluslararası organizasyonların katıldığı Great Place to Work Türkiye'nin En İyi İşverenleri Listesi'nde bu yıl organizasyonların çalışan sayısına göre 8 kategoride 147 şirket yer aldı. Araştırmaya katılan şirketler, Great Place to Work felsefesine göre bir şirketin kurum kültürünün temelinde yer alan güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu boyutları ile değerlendirildi. Ocak 2021 ile Ocak 2022 arasında organizasyon çalışanlarının işyeri kültürleri içindeki deneyimini ölçümleyen Trust Index anketine dahil olan 120 bine yakın çalışanın cevaplarıyla oluşan listede "Herkes İçin Harika İşyeri" kriterlerinde en iyi performansı gösterenler yer buldu.


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Vodafone, Türkiye'nin 'En İyi İşverenleri' arasında yer aldı Vodafone, Türkiye'nin 'En İyi İşverenleri' arasında yer aldı Türkiye'nin finansal okuryazarlık endeksi 60,8 Türkiye'nin finansal okuryazarlık endeksi 60,8

Araştırma, Vodafone, Türkiye, İcra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Vodafone, Türkiye'nin en iyi işverenleri arasında yer aldı - Son Dakika


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