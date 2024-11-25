Volkswagen CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız - Son Dakika
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Ekonomi

Volkswagen CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız

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Dünyaca ünlü otomotiv markası Volkswagen'ın CEO'su Thomas Schaefer, maliyetleri azaltmak için işten çıkarmalar yapmanın ve fabrika kapanmalarının kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

25.11.2024 09:08  Güncelleme: 09:22
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Volkswagen markasının CEO'su Thomas Schaefer, şirketin maliyetlerini düşürmek için işten çıkarmaların ve fabrika kapanmalarının kaçınılmaz olduğunu açıkladı. Schaefer, iş gücü maliyetlerindeki artış ve Avrupa'daki talep düşüşü nedeniyle şirketin yeniden yapılanmaya gitmesi gerektiğini vurguladı.

Schäfer'in verdiği röportajda, şirketin 4 milyar euroyu aşan maliyetleri düşürmek için önemli adımlar atılacağını söyledi. CEO, bu yeniden yapılanma sürecinin sadece geçici çözümlerle başarıya ulaşamayacağını, ancak kalıcı değişiklikler yapılması gerektiğini ifade etti. Şirketin uzun vadede rekabet avantajını sürdürebilmesi için aşırı kapasite ve yüksek maliyetlerin mutlaka azaltılması gerektiğini belirtti.

SENDİKALARLA ANLAŞMAZLIK DERİNLEŞTİ

Volkswagen Grubu'nun bünyesindeki otomobil markası, bu açıklamaları yaparken, şirketin sendikalarla olan anlaşmazlıkları da derinleşmiş durumda. Sendikalar, iş gücü kayıplarını ve fabrika kapanmalarını engellemek amacıyla şirketle yürütülen müzakerelerde daha esnek çözümler talep ediyor. Özellikle ücret ve kapasite artışları konusunda hala anlaşmazlıkların çözülmediği belirtiliyor. Schaefer ise, bu süreçte mevcut çözüm önerilerinin sürdürülebilir olmadığını ve gelecekte daha büyük sorunlara yol açabileceğini ifade etti.

Schaefer, iş gücü azaltımının büyük kısmının, emekliliklerle ve doğal iş gücü kaybıyla sağlanabileceğini belirtti. Ancak bunun yeterli olmayacağı konusunda uyardı. Şirketin geleceği için gerekli adımların atılması gerektiğini vurgulayan Schaefer, 2035 yılına kadar yapıyı ertelemenin anlamlı olmayacağını söyledi. Rakiplerin hızla geliştiği bir dönemde, Volkswagen'in bu geçişi hızla tamamlaması gerektiğini belirtti.

"YAPILANMA SÜRECİ 3-4 YIL İÇİNDE TAMAMLANMALI"

Volkswagen'in yeniden yapılanma sürecinin 3-4 yıl içinde tamamlanmasının gerektiğini belirten Schaefer, bu sürecin oldukça uzun bir zaman alacağını kabul etti. Şirketin bu yapıyı oluşturabilmesi için önemli yatırımlar yapılması gerektiği vurgulandı. 2035 yılına kadar gelişmeleri ertelemenin, Volkswagen'in rekabet gücünü olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. Şirketin geleceğini şekillendirecek olan bu adımlar, hem çalışanlar hem de tüketiciler için önemli değişikliklere yol açacak. Volkswagen markasının geleceği için kritik bir dönüm noktasına geldiği bu açıklamalarda, yeniden yapılanma süreciyle birlikte şirketin daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşmayı hedeflediği görülüyor.

Volkswagen CEO\'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız

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Son Dakika Ekonomi Volkswagen CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Abuzer Yavuz:
    araç fiyatları yüksek aracın yarısı kadar ülkemiz ötv +KDV alıyor yani verginin vergisi paşinyan bile böyle yapmıyor 3 0 Yanıtla
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