XRP fiyat tahmini: 4 dolar mı geliyor?

Ekonomi

Kripto piyasaları, yenilikçi bir yapay zeka modeli olan DeepSeek'in lansmanıyla ortaya çıkan satış baskısını geride bıraktı. Çoğu kripto para birimi ciddi bir satış dalgasıyla karşılaşırken, yapay zeka sektörü bu durumdan ağır darbe aldı. Ancak XRP fiyatı, 2,7 doların altına düştükten sonra tüm kayıplarını hızla geri aldı ve yeni bir yükselişe hazırlanıyor. Şu anda XRP, yaklaşık yüzde 10'luk bir artışla 3,15 dolara ulaştı. İlginç olan ise işlem hacminin yüzde 18'den fazla düşmesine rağmen fiyatın yükselmesi, ayıların hareketsiz kaldığını işaret ediyor.

XRP fiyatı, yükseliş potansiyelini koruyan olumlu bir formasyon içinde işlem görmeye devam ediyor ve yakında bir yükseliş patlaması yaşanabileceği sinyalleri veriyor.

XRP fiyat analizi

Son birkaç saat içinde kaydedilen büyük balina hareketleri, yaklaşan bir yükselişin habercisi olabilir. Yakın zamanda yaşanan satış dalgası sırasında balinalar milyonlarca XRP topladı ve bu token'ları hareket halinde tuttu. Popüler analist ALI'nin paylaştığı verilere göre, balinalar son düşüş sırasında yaklaşık 120 milyon XRP satın aldı.

Balinaların bu düşüşte cesurca XRP'ye yönelmesi, fiyatın yeniden yükselişe geçmesine yardımcı oldu ve ek kayıpların önüne geçti. Diğer bir güncellemede, Brett tarafından paylaşılan bilgilere göre, Upbit borsasından yaklaşık 25 milyon XRP alınıp bilinmeyen bir cüzdana transfer edildi. Bu hamle, kripto para için yükseliş işaretleri olarak değerlendiriliyor ve XRP'nin kritik bir direnç seviyesine yaklaştığını gösteriyor.

Teknik Göstergeler XRP İçin Güçlü Bir Yükselişe İşaret Ediyor

Piyasa katılımcıları, XRP 0,786 FIB seviyesi olan 2,77 doların altına düştüğünde alım yaparak fiyatın hızlı bir şekilde toparlanmasını sağladı. Şu anda XRP, dar bir aralıkta konsolide oluyor ve teknik göstergeler güçlü bir yükselişe işaret ediyor. MACD ve DMI seviyeleri, yakın zamanda bir yükseliş kesişimine hazır, bu da hızlı bir yükselişin yakında gelebileceğini gösteriyor.

Bu arada, ADX düşük seviyelerde seyrediyor ve boğalar şu anda bir birikim aşamasında. Ayrıca, denge üstü hacim (On-Balance Volume) artışını sürdürüyor ve herhangi bir geri çekilme sinyali vermiyor. Chaikin Para Akışı (Chaikin Money Flow) göstergesi ise sıfırın oldukça üzerinde, bu da yükseliş rallisinde büyük bir güç olduğunu gösteriyor.

Tüm bu veriler ışığında, XRP'nin 1 FIB seviyesinin üzerine çıkarak yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) belirlemesi ve 1,2 FIB seviyesi olan 4,18 dolara ulaşması bekleniyor.

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