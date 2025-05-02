Yabancı yatırımcılar Türkiye'ye yöneldi! Akın akın ondan alıyorlar - Son Dakika
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Ekonomi

Yabancı yatırımcılar Türkiye'ye yöneldi! Akın akın ondan alıyorlar

Yabancı yatırımcılar Türkiye\'ye yöneldi! Akın akın ondan alıyorlar

Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların hisse alımına olan ilgisi son iki haftadır artmaya devam ediyor. Yabancı yatırımcı, 25 Nisan haftasında 92,4 milyon dolar net hisse alımı yaptı ve böylelikle 2 hafta üst üste hissede alış tarafında yer aldı.

02.05.2025 15:52
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Son dönemlerde artan yabancı yatırımcı katılımı, Borsa İstanbul'da iyiden iyiye hissedilir oldu. Yurt dışında yerleşik kişiler, piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 25 Nisan haftasında 92,4 milyon dolar net hisse alışı yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 476,7 milyon dolar oldu.

HİSSE SENEDİ STOKLARI 28,57 MİLYAR DOLAR OLDU

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 207,8 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satımları 454,6 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri satımları net 194,6 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 28 milyar 570,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. DİBS (Kesin Alım) stokları 10 milyar 332,7 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 738,5 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 3 milyar 692,2 milyon dolar oldu. Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 370,7 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yabancı yatırımcılar Türkiye'ye yöneldi! Akın akın ondan alıyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Tunc:
    Madem Akın akın Yatırımcı geliyor da bu şirketlerin değerleri neden düşüyor. Borsa istanbul'un değeri neden düşük. Kim Kimi kandırıoyor Kendi payına AsmnmmmmınnınaaaKyoayımmm Hesabı :) 70 5 Yanıtla
  • Emre1305:
    Yalan haber 49 5 Yanıtla
  • Murat Sert:
    borsa demek soygun demek.akli olan girmesin 46 4 Yanıtla
  • Oner:
    bizde yedik bunu 37 2 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Borsa altım usd eyro hikaye imkanı olan tarla arsa alsın hisseli hissesiz fark etmez osb ye yakın yerlerden tarla alın derim 24 2 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    Yakında ülkemizi alacaklar paraları değerli 15 1 Yanıtla
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