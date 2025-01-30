Yabancılar Borsa İstanbul'da dev alımlar gerçekleştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yabancılar Borsa İstanbul'da dev alımlar gerçekleştiriyor

Geniş Video İzle

Yabancı yatırımcı 24 Ocak haftasında 345,4 milyon dolar net hisse senedi alımı yaparken, böylelikle 5 Nisan 2024'ten bu yana en güçlü hisse alımını gerçekleştirmiş oldu.

30.01.2025 15:03  Güncelleme: 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yabancı yatırımcılar son yıllarda Türkiye hisse senedi piyasasında net satıcı. 2024 yılı da yabancının hisseden çıkışıyla geride kaldı. Yeni yılın dördüncü haftasında 345.4 milyon dolarlık net alımıyla 5 Nisan 2024 naftasından bu yana hisseye en güçlü girişini gerçekleştirdi. İlk dört hafta itibariyle yabancı yatırımcının hissedeki net pozisyonu da 108.4 milyon dolar olarak hesaplandı.

SON 42 HAFTANIN ZİRVESİ

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet verilerine göre yabancı yatırımcı 24 Ocak ile biten haftada hisse senedinde net 345.4 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 382.9 milyon dolar net alım gerçekleştirdi. Tahvilde güçlü girişini yılın ilk dört haftasında aralıksız sürdüren yabancı yatırımcı bu süreçte tahvile 2.3 milyar dolarlık giriş yapmış oldu.

Yabancılar Borsa İstanbul\'da dev alımlar gerçekleştiriyor

Borsa İstanbul, Ekonomi, Türkiye, Finans, Yaşam, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yabancılar Borsa İstanbul'da dev alımlar gerçekleştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Erbay Mercan:
    yalan tüm hisseler 1 ileri 2 geri misali 25 2 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    yalan yenı firmalar hep batan tam tuzak borsa gıren yanar 23 1 Yanıtla
  • şakir:
    7 ay önce lila kagıt aldık 37,34 ten aradan 7 ay geçti hisse bugun 25.90 var mı acıklama 21 1 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Onun içimi bir adım ileri iki geri oluyor 19 2 Yanıtla
  • Yusuf Arslan:
    2 yıldır borsa yerlerde sürünüyor herkes zararda bekliyor yeni enayiler arıyorlar heralde ellerine vermek için 16 0 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    hehe yapın yalan haberi aylardır zararda millet 10 bn endeksi gecemedı su an 20 olması lazımdı batan fırmaları konkordataları soktular borsaya 14 0 Yanıtla
  • Nis Ard:
    hahhaha 10 0 Yanıtla
  • Mehmet Eroğlu:
    Şak şak şak 9 1 Yanıtla
  • Celal Esen:
    Halka arz ile garibanı nasıl soyduğunuzu neden söylemiyorsun 9 0 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Yalan ya aşağıdan alıp yukarıdan satıyorlar 6 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 17:09:14. #1.12#
SON DAKİKA: Yabancılar Borsa İstanbul'da dev alımlar gerçekleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.