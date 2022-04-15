Yabancılar son 9 yılda Türkiye'den kaç konut satın aldı? Rakam bir hayli kabarık - Son Dakika

TÜİK verilerine göre, 2013 yılından bu yana yabancılar Türkiye'de toplamda 293 bin 271 adet konut satın aldı. 250 bin dolar ve üstü bedelle gayrimenkul satın alan yabancılara vatandaşlık verilmesi uygulaması ve son yıllarda Türk Lirası'nda görülen sert değer kaybı ile birlikte yabancılara konut satışlarında artış yaşandı.

ANTALYA'DA HER DÖRT KONUTTAN BİRİ YABANCI ŞAHISLARIN

2013 yılında toplam konut satışları içinde yüzde 1,1 olan yabancıya satışların payı, 2022'nin ilk üç ayında yüzde 4,5'e çıktı. Antalya'da 2022'nin ilk üç ayında 15 bin 386 konut satılırken, bunun 3 bin 447'sini yabancılar satın aldı. Bu verilere göre Antalya'da satılan konutların yabancıya düşen payı yüzde 22,4 oldu. İstanbul'da ise 57 bin 836 konut satılırken, bunun 5 bin 974'ünü yabancılar aldı ve toplam içinde yabancı payı yüzde 10,3'e yükseldi.

KONUT SATIŞINDA ZİRVE IRAK VE İRANLILARIN

2015 yılından bu yana Türkiye'de Iraklılar 44 bin 92 adet konut satın aldı. Bu sayıyı İranlılar 30 bin 776 ile takip etti. Öte yandan, Son 9 yılda Ruslar 19 bin 773 konut satın alırken, Ukraynalılar ise toplamda 5 bin 338 konut satın aldı.

2013 YILINDAN BERİ SATILAN KONUTLARIN DEĞERİ 41,3 MİLYAR DOLAR

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yabancılar Türkiye'de son 9 yılda 41,3 milyar dolarlık konut alımı yaptı. Öte yandan konut alımlarının yanı sıra yabancıların arsa aldığı da biliniyor.