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'Yabancıya 2021'de 400 milyon liralık konut satıldı' - Son Dakika

'Yabancıya 2021'de 400 milyon liralık konut satıldı'

23.11.2021 14:04
'Yabancıya 2021'de 400 milyon liralık konut satıldı'

Pandemi döneminde yabancıya konut satışının artarak devam ettiğini söyleyen Medet Anli Holding Yönetim Kurulu Başkanı Medet Anli, "Bu dönemde çalışmaya devam ettik hatta bir projemizi bitirip teslimatını yaptık. 2021'de her ay 80-100 toplamda da 600 konutun satışını gerçekleştirdik.

Pandemi döneminde yabancıya konut satışının artarak devam ettiğini söyleyen Medet Anli Holding Yönetim Kurulu Başkanı Medet Anli, "Bu dönemde çalışmaya devam ettik hatta bir projemizi bitirip teslimatını yaptık. 2021'de her ay 80-100 toplamda da 600 konutun satışını gerçekleştirdik. Başta Fas ve İran olmak üzere yabancıya bu yıl 400 milyon liralık konut sattık, ülkemize döviz girişi oldu. Yeni yılda hedefimiz ayda 200 konut satmak" dedi.

Medet Anli Holding Yönetim Kurulu Başkanı Medet Anli, pandeminin ve döviz kurlarındaki oynaklığın inşaat sektörüne etkilerini değerlendirerek 2021 yılı büyüme ve konut satış rakamlarını açıkladı.

YABANCIYA SATIŞLARIMIZ DEVAM ETTİ

Kentsel dönüşümü desteklemek için "betondan betona" sloganı ile çalıştıklarını vurgulayan Anli, "Pandemi döneminde çalışmaya devam ettik, hatta bir projemizi bu dönemde bitirip teslim ettik. Biz konutları genelde yabancıya satıyoruz; o nedenle, pandemiden olumsuz etkilenmedik. Ülkemize döviz girişi yapıyoruz. Bu dönemde konutların tanıtımında online ortamı çok iyi kullandık" dedi.

"AYDA 100 KONUT SATIYORUZ"

Beş yıllık bir şirket olmalarına rağmen 2020 ve 2021 yıllarında toplam 3.5 milyar liralık bir bilanço yaptıklarını belirten Anli, "1.5 milyar lirasını bu yılda elde ettik. Maliyet artışları oldu; fakat, biz malzemede stok yaptığımız için olumsuz etkilenmedik. Yabancıya 400 milyon liralık konut sattık. Ayda 80-100 konut satıyoruz, en çok konut sattığımız ülkelerin başında İran, Fas, Lübnan, Kuveyt geliyor. Yeni yılda hedefimiz ayda 200 konut satmak; 3 yıl içinde 11 bin konutu bitirip, teslim etmeyi ve yüzde 100 büyümeyi hedefliyorum" diye konuştu.

"FAİZLER KESİNLİKLE DÜŞMELİDİR"

Sermayesi olan müteahhitlerin konut yapması gerektiğini vurgulayan Anli, "Faizi bir anda 0.95'lere indirmeliyiz. Doların ataklarını bir kerede bitirmeliyiz. Her hafta bu sendromu yaşıyoruz. Faizler kesinlikle düşmelidir. Orta ve küçük ölçekli esnafı faiz bitiyor. Doları bozdurup altın rezervi yapalım. Ben kazancımızı altına yatırıyorum" ifadelerini kullandı.

DEPREME DAYANIKLI KONUTLAR

Belediyelerin çok iyi çalıştığını söyleyen iş insanı Medet Anli, "Depreme karşı zemin etütleri titizlikle yapılıyor. Projeyi çizip başlamamız 2 yılı buluyor. Kentsel dönüşüm en büyük devrimdir. İnşaatları yeşil alanlara yapmamalıyız. Eski evleri yıkıp yenilemeliyiz. Devlet güvencesi olsun. Devlet, ruhsat teslimi yapılırken müteahhittin malının yüzde 75'ini ipotek etmelidir. O malzeme inşaatta kullanırken ipoteği kaldırılmalıdır. Böylece vatandaşlar mağdur olmaz" dedi.

2+1 100 METREKARELİK BİR DAİRE 700 BİN LİRA

Sıfır faizle konut satışı yaptıklarını belirten Anli, "Konutun fiyatının yüzde 50'sini peşin alıyoruz. Geri kalan yüzde 50'sini 60 aya kadar bölüyoruz. Eğer kişinin alım gücü yoksa sıfır faizle 10 yıla kadar taksitle verebiliyoruz. Şu anda bizde 2+1 100 metrekarelik bir daire 700 bin lira" diye konuştu.

"EV ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN"

Vatandaşa ev alırken tavsiyelerde de bulunan Anli, "Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Dönüşüm alanından yapılan evlerden alalım. Ev almak için her zaman doğru zaman. İnsanlar dünyaya barınma sorunuyla gelir. Arabadan ya da başka şeylerden önce ev alınmalı. 200 bin liraya araba alacağımıza her yerde o bütçeye uygun evler var. Barınma sorununu ortadan kaldırmalıyız" ifadelerini kullandı.

YARIM KALAN EVLERİ TAMAMLIYORUZ

Betondan betona projesinin kentsel dönüşümle alakalı olduğunu belirten Anli, "Bizim için bu proje bir devrim ve milat. 18 yıllık bir hükümet sürecinin altın vuruşu. Tarihi binalar haricinde inşaat ömrünü tamamlamış binalar var. Deprem riski olan bir ülkede yaşıyoruz. Şu an bizim evlerimizi sağlama almamız lazım. 100 yıllık evler tabut halinde. Biz paralarımızı tabuta çivi çakıyoruz. Bu yüzden eski evleri dönüştürmeliyiz, yarım kalan inşaatları tamamlamalıyız. Biz Haramidere'de, Bahçeşehir'de böyle yerleri tercih ettik. 17 projenin 8'i bununla ilgili. Vatandaş eski evlerde oturmasın istiyorum. Böyle yapınca bazı eksiklerimiz oluyor ama eski evde oturmaktansa bazı şeyler eksik olsa da yeni evlerine taşınsınlar çünkü bunlar yeni teknolojiye göre yapıldı" diye konuştu.

1 MİLYON ZEYTİN AĞACI HEDEFİ

Yeşil alanlardan ziyade, betonların yeniden dönüşmesi gerektiğine vurgu yapan Anli, "1 milyon zeytin ağacı hedefim var. Şu anda 36 bine kadar geldim, 24 binlik bir zeytin ağacı anlaşması yaptım. Yakında 60 bini bulacağım. 10 yıllık bir süre içerisinde 1 milyon zeytin ağacı hedefimi tamamlayacağım" dedi.

Bodrum'a da farklı bir yaşam alanı kuracaklarını belirten Anli, "Yaşam alanı kuracağız ama şimdi değil, o proje Habitat Proje ödülü almalı. Yaşayan birçok canlı var. Araziye gittiğim zaman 100 metrede 50 farklı cinsten canlı görüyorum. Oraya şu anki mimar ve mühendislerim yeterli değil. Boğazköy'deki Habitat Proje Ödülü aldığımız gibi bir mimar ile çalışacağım" ifadelerini kullandı.


'Yabancıya 2021'de 400 milyon liralık konut satıldı'
'Yabancıya 2021'de 400 milyon liralık konut satıldı'
'Yabancıya 2021'de 400 milyon liralık konut satıldı'
'Yabancıya 2021'de 400 milyon liralık konut satıldı'
'Yabancıya 2021'de 400 milyon liralık konut satıldı'
'Yabancıya 2021'de 400 milyon liralık konut satıldı'
'Yabancıya 2021'de 400 milyon liralık konut satıldı'
'Yabancıya 2021'de 400 milyon liralık konut satıldı'
'Yabancıya 2021'de 400 milyon liralık konut satıldı'

geri dönüşüm, Pandemi, konut, Fas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Yabancıya 2021'de 400 milyon liralık konut satıldı' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 'Yabancıya 2021'de 400 milyon liralık konut satıldı' - Son Dakika
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