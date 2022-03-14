Yağıyla mangal söndüren balık tirsi - Son Dakika
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Yağıyla mangal söndüren balık tirsi

14.03.2022 13:26
Yağıyla mangal söndüren balık tirsi

Karadeniz'in en gözde balıklarından olan ve içerdiği yağ oranıyla 'mangal söndüren balık' olarak bilinen tirsi, hamsi ve mezgitten sonra en çok rağbet gören balık oldu.

Karadeniz'in en gözde balıklarından olan ve içerdiği yağ oranıyla 'mangal söndüren balık' olarak bilinen tirsi, hamsi ve mezgitten sonra en çok rağbet gören balık oldu.

İstavritten daha iri, sardalya ile akraba olan tirsi balığı, ince ve rahatsız etmeyen kılçıklarının bile yenebileceği kıvamda. Aşırı yağ barından bu balık, lezzetiyle kendisine hayran bırakıyor. Uygun fiyatıyla da her keseye uygun olan tirsi, yüksek omega ve B12 vitamini açısından en zengin balık türlerinden biri. Tirsi, sezon boyunca bir görünüp bir kaybolan hamsiden umduğunu bulamayan balıkçıların tezgahından eksik olmadı.

Lezzeti az bilinen tirsi balığının özelliklerinden bahseden balıkçı Eşref Durmaz, "Yağlı bir balık, lezzetli, B12 ve omegası yüksek bir balık. Hamsi ve mezgitten sonra en çok rağbet gören balık, ince tirsi, yaprak tirsi. Bilinmeyen lezzet diyelim, bilseler zaten bu balık 20 TL değil de 30-45 TL arasında seyreder fiyatı. Yağ oranıyla bir lakabı da var bunun, mangal söndüren. O kadar yağlıdır. Kilosu 20-25 TL arasında değişiyor, lezzet olarak kalkan balığına eşdeğer lezzette balık. Tavası güzel olur yağlı balık, ızgarası olur, mangalı olur" diye konuştu. - SİNOP

Yağıyla mangal söndüren balık tirsi
Yağıyla mangal söndüren balık tirsi
Yağıyla mangal söndüren balık tirsi

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Türk Lirası, Karadeniz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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