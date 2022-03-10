Yahşihan Belediyesi'nden İşçi Maaşlarına %40 Zam - Son Dakika
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Yahşihan Belediyesi'nden İşçi Maaşlarına %40 Zam

Yahşihan Belediyesi'nden İşçi Maaşlarına %40 Zam

10.03.2022 13:58

Yahşihan Belediyesi ile Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası arasında yapılan görüşme sonucunda belediyede çalışan kadrolu işçilerin maaşlarına yüzde 40 zam yapılırken, diğer sosyal haklarına da artış yapıldı.

Yahşihan Belediyesi ile Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası arasında yapılan görüşme sonucunda belediyede çalışan kadrolu işçilerin maaşlarına yüzde 40 zam yapılırken, diğer sosyal haklarına da artış yapıldı.Belediye binasında gerçekleşen toplantıda yapılan görüşmeler sonucunda belediye ve sendika arasında anlaşma sağlanarak işçilerin maaşlarında ve sosyal hak kalemlerinde yüzde 40 oranında üzerinde iyileştirme yapılmasına karar verildi.

Sendika ile yapılan antlaşmanın ardından açıklama yapan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Mahalli İdareler Sendikası ile yaptığımız anlaşmayla kadrolu işçilerimize eski yevmiyeleri üzerinden yüzde 40 zam yapılmasını kararlaştırdık. Yeni zamla birlikte kadrolu işçilerimiz zamlı maaşlarına ek olarak 52 günlük devlet ikramiyesi, 60 günlük sendika ikramiyesi, izinlerinde 15 günlük yevmiyeleri üzerinden izin parası, Ramazan Bayramı'nda 2 yevmiye Kurban Bayramı'nda ise 4 yevmiye olmak üzere bayram harçlıkları, eğitim yardımı, yemek yardımı ve artı olarak çocuk ve aile yardımı alacaklar. İşçilerimize hayırlı olsun." İfadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler
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Sendika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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