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Yahyalı Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 35 zam yaptı - Son Dakika

Yahyalı Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 35 zam yaptı

11.02.2022 13:47
Yahyalı Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 35 zam yaptı

Yahyalı Belediyesi İmar A.Ş. ile Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi arasında yapılan ek sözleşme ile işçi maaşlarına yüzde 35 oranında zam yapıldı.

Yahyalı Belediyesi İmar A.Ş. ile Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi arasında yapılan ek sözleşme ile işçi maaşlarına yüzde 35 oranında zam yapıldı.

Yapılan ek sözleşme Yahyalı Belediyesi başkanlık makamında imzalandı. İmza törenine Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal ve belediye yetkilileri katıldı. İmzada konuşan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, " Toplu iş sözleşmemiz yürürlükteydi ama ekonomik şartların değişmesi nedeni ile Esat Başkanımızdan iyileştirme talebinde bulunduk. Başkanımızın müdürleri ile yaptığı değerlendirmeler neticesinde işçilerimizi memnun edecek, ailelerini sevindirecek bir rakamda anlaştık. Cumhurbaşkanımızın kamuda çalışan memur ve işçilere yaptığı yüzde 2,5'luk iyileştirmeyi de başkanımız ilave ederek işçi maaşlarına yüzde 35'e yakın bir iyileştirme yapıldı. Ben başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise yaptığı konuşmasında, "Sendikamız ile yaptığımız ek sözleşme ile belediyemiz bünyesinde çalışan 107 personelimizin maaşlarına yüzde 35 oranında iyileştirme yaptık. Personellerimiz ağız tadıyla yesinler. Aldıkları maaş annelerinin ak sütü kadar helal olsun. Sahada çalışan 107 cengaverimiz ile 36 bin nüfuslu bir ilçede yaz-kış demeden huzurla çalışıyoruz. İşçimizle, sözleşmeli ve kadrolu memurlarımızla uyum içinde bu ilçeye hizmet veriyoruz. Buradan bir duygumu da paylaşmak istiyorum. Dün gece biz sıcak evlerimizde otururken, işçi kardeşlerimiz dağda kar nedeniyle mahsur kalan maden işçilerini kurtarmak için mücadele ediyorlardı. Sabahın ilk ışıklarına kadar tuzlama ekiplerimiz sahada çalışmalar yaptı. 'Annelerinin ak sütü kadar helal olsun' dememdeki kasıt buydu. Ben işçilerimizi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Sendikamız ile her zaman anlayış içerisinde çalıştık. Onlar işçilerin daha iyi bir hayat sürdürmeleri için gayret ediyorlar, bizde bütçemiz el verdiği şekilde onlara yardımcı oluyoruz. Sendikamız ile ortak bir noktada buluşup bu güzelliği işçi kardeşlerimize veriyoruz. Ben onlara bir abileri, bir kardeşleri olarak dua ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Yahyalı Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 35 zam yaptı
Yahyalı Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 35 zam yaptı

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Hizmet İş Sendikası, Yahyalı, Kayseri, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yahyalı Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 35 zam yaptı - Son Dakika Ekonomi


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