Yakında onlar da zamlanabilir - Son Dakika
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Ekonomi

Yakında onlar da zamlanabilir

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı televizyon programında otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

09.01.2025 15:20  Güncelleme: 15:51
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ve köprülerde hafif ve ağır bakım masraflarının olduğunu belirtti. Geçiş ücretlerinde artış olup olmayacağı soruya karşılık verirken önümüzdeki günleri işaret etti. Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Burada da bir hesap modelimiz var. Orada bir işletme giderleri var. Hafif ve ağır bakım giderleri var. Bunları karşılama noktasında bir çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız.

ÜCRETLERDE YENİ DÜZENLEME HAZIRLIKLARI

Bakan'ın açıklamaları, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapılacağına dair güçlü bir sinyal olarak yorumlandı. İşletme ve bakım maliyetlerinin dikkate alındığı bir hesap modelinin uygulanacağını vurgulayan Uraloğlu, detayların yakında açıklanacağını belirtti.

KAMUOYU YENİ ÜCRETLERİ BEKLİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yapacağı düzenleme, sürücüler ve sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor. Geçiş ücretlerindeki artış, özellikle uzun mesafeli seyahatlerde maliyetleri artırabileceği için büyük önem taşıyor.

Yakında onlar da zamlanabilir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Ekonomi Türkiye, Otomobil, Ekonomi, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yakında onlar da zamlanabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mehmet Yılmaz:
    daha gelmedimi dört gözle bekliyoruz geç kalmış bir zam 39 1 Yanıtla
  • dıcato36:
    siz yiyiyin bizlerde bedelini ödeyelim 38 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    zam kelimesi yerine duzenleme.. nereden bu cinlik... hani toreli bir sey yapiyor olsaniz cin fikirlilik yapmazdiniz zaten.. duzenleme.. bi 10 yil daha bu duzenleme lafi kullanilir.. sonra bi baskasi gelir yeniden degerleme vs gibi bi sey daha uydurur.. yazik bu millete bi gram oyunun kiymetini bilemedi x y z geldi gecti bi o kadar daha iktidar gelir gecer ama hep ayni durumlar. 26 1 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    reisin dediği gibi boykot etcez araç kullanmicaz şaka gibi 25 1 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Başka işiniz yok ki zam tek çözüm sizin halk 20 3 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    İşiniz bu zaten zam ve vergi bırde liyakat 22 0 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    geç kalınmış bir zam lütfen akstmıyalım zamları buradan hükumete sesleniyorum 18 1 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    gelsinnnn yapıştır 15 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Aman Geç Kalmayın 16 1 Yanıtla
  • Vadaa:
    Gelsiiinnn sogan ekmek yerizzzzz 15 2 Yanıtla
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